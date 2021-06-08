ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Червиченко: «90% населения России говорит, что Шунин — не лучший вратарь»

сегодня, 06:39

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение наставника сборной России Станислава Черчесова выбрать вратаря «Динамо» Антона Шунина основным голкипером национальной команды.

Я тоже так рассуждал так, что Черчесов же вратарь и должен безошибочно выбирать. Тем более сам за это и отвечает. Но был полный конфуз в Лиге Наций. И эта ситуация показала, что никто и ни за что не отвечает, никто и никого ни за что не спрашивает. Мы опозорились в том турнире. Кто-то как-то за это ответил? Нет. Получается, что наш тренер чудит. Причём чудит порой там, где он должен быть самым объективным.

Послушайте, ну не может же вся страна быть идиотами! Если 90 процентов населения говорит, что вратарь, который сейчас избран основным, — не лучший, а Черчесов и остальные 10 процентов говорят, что лучший — это что? Ведь все видят, что Шунин не спасает даже в товарищеских матчах. А потом, взять на Евро вратарей четвёртой, седьмой и десятой команд РПЛ и при этом не уговорить Акинфеева, который вечно там стоял… На мой взгляд, это или глупость, или слабость. Слабость переговорного процесса.

Может, у Черчесова есть некий динамовский магнит, раз он с такой упёртостью ставит Шунина? Или, например, ставит Кудряшова, который выступает в замшелой команде турецкого чемпионата. Что, Шунин меньше всех пропустил? Или он блестящие спасения делал? Тоже нет. Если ты не можешь уговорить Акинфеева, то Гильерме — человек с опытом, концовку чемпионата провёл замечательно. А Максименко? Он как «Спартак» спасал в этом году! Если пустил две детские «бабочки», то это не значит, что он не должен стоять вместо Шунина. Сколько Максименко очков принёс «Спартаку» в этом году?! Он большой, фактурный. Я вот понимаю, как он будет на выходе играть и с Лукаку сражаться. А вот как это будет делать Шунин, мне вообще непонятно.

Черчесов сказал, что хочет, чтобы Де Брюйне сыграл с Россией? Это понты, когда он так говорит. Хочет, чтобы вместо трёх пропущенных было пять?

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что не рассчитывает на полузащитников Кевина Де Брюйне и Акселя Витселя в матче с Россией.

Все новости
Пономарёв: «Сборной России выход из группы на Евро особо не светит»
Сегодня, 16:23 Комментарии3
Агент Джорджевича: «Лука — фантастический и бесплатный игрок с опытом»
Сегодня, 15:32 Комментарии6
Евсеев: «Вчера прошла первая тренировка, сегодня у „Шинника“ их уже две»
Сегодня, 14:59 Комментарии4
Губерниев: «В моих эфирах на канале всё прекрасно, рейтинги зашкаливают»
Сегодня, 13:48 Комментарии13
Менеджер Помазуна рассказал, может ли Илья вернуться в «Урал»
Сегодня, 13:28 Комментарии4
Агент: «Уход Мамманы? Он игрок „Зенита“»
Сегодня, 11:26 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
KoLyaNN
KoLyaNN
сегодня в 16:19
Моё мнение - бывшему неплохому вратарю, а нынче тренеру сборной, должно быть виднее, кого ставить на ворота...
Capral
Capral
сегодня в 15:03, ред.
Кто бы что не говорил, но Шунин действительно ненадёжный вратарь. У него вечно страх в глазах. На выходах играть не умеет, на линиии тоже не всегда играет удачно. Разве-что, пенальти неплохо берёт. В России есть вратари куда лучше. Как на замену, возможно, но не основным вратарем. Да разве это первая ошибка Черчесова? Самая большая ошибка- это назначение самого Черчесова на должность ГТ сборной.
112910415
112910415
сегодня в 14:27
вратарь не лучший, тренер - тем более ...
но русское "авось" всегда с нами !
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 13:35
В России никто ни за что не отвечает.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:00
а 99 процентов что Черчесов тренер не для сборной
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:46
Усач упрямый гражданин его ничем не убедить.
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 10:59
Объективно - 2 лучших Гилерме и Сафонов, а третий Максименко, это если без клубных пристрастий. Но посмотреть на Максименко в сборной России очень интересно, чую - или перенервничает и напускает бабочек, или поймает кураж и будет стоять непробиваемой стеной
makkie
makkie ответ Борисыч1 (раскрыть)
сегодня в 10:47
С этим согласится 100% болельщиков Спартака!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:46
Лично ходил , сам снимал показания у очевидцев !!!
И все в один голос подтверждают, - "Не тот нынче Шунин , уж точно не тот "!!!)))
mensk
mensk
сегодня в 10:34
А еще есть решение Главного тренера сборной!
Сп62
Сп62
сегодня в 10:07
Вратарь последняя надежда в игре, но не главная. Главная это команда. Нет команды и вратарь не спасёт. Может Антон и не лучший, но уж точно не худший.
морозз
морозз
сегодня в 09:56
В кои веки соглашусь с толстяком, бывают у него проблески разума!
Союзник противников
Союзник противников ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 09:50
НА что способен Шунин в сборной,мы уже видели(плохое и хорошее),а на что Дюпин-никто не знает.Вот есть у нас два Алексея Миранчука :Один в клубе(да и то-Локо),а второй-в сборной.И это два разных футболиста с одинаковым потенциалом.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:47
Откуда такая уверенность,что "вся страна" только и думает о том,кто лучший вратарь в стране??? Спросил жену-не знает,кто это,ещё десяток человек опросил-не слышали ни одну фамилию из предложенных...А "вся страна" может быть идиотами-это убедительно доказал 1991 год.Да и то,с оговорками,что судьба её,страны,решалась на центральных площадях и улицах столицы, вопреки мнению населения 249-миллионной страны,высказавшейся ровно против.Но голос 500 тысяч оказался весомее...
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 09:31
Думаю, что Шунин лучше как вратарь, чем Червиченко как президент клуба. И с этим мнением согласятся больше 90% населения)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:23, ред.
Хочется возразить Червиченко, 90% населения России не верит, что наша сборная выйдет из группы на Евро-2020 и в этом вина не только Шунина, на которого уже сейчас пытаются повесить всех собак за возможный будущий провал на этом турнире, а низкий уровень большинства игроков команды Черчесова. К тому же ещё не объявлен стартовый состав на первый матч, и кто Шунин или Дюпин в итоге будет защищать ворота станет ясно только в день матча. А все эти негативные высказывания в СМИ псевдоспециалистов оказывают отрицательное воздействие на морально-психологическое состояние игроков
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 09:21
Положа руку на сердце следует признать что Червяк прав. Объективно 2 лучших вратаря сезона независимо от клубных пристрастий Гилерме и Максименко. Сафонов третий. Но Шунин... Впрочем с Бельгией по барабану кто стоять будет-ничья будет за счастье.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:34
Явно не сильнейший и не опытнейший.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:48
А ведь прав Андрюха.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:43
Уверен 90% россиян вообще не знают даже кто такой Шунин)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:39
Как ни странно, правильно Червяк всё сказал, по делу. Шунька слабейший вратарь из этой троицы. Не выручает вообще ещё и бабочек пускает. Дюпин сильнейший. Ну а вообще, должен был брать и делать основным Гильерме, тот набрал оптимальную форму и горел желанием выступить на Евро. Ну бараноголовый за всё в ответе - и за вратарскую позицию и за общий результат, главное, чтобы после позора на Евро его не оставили работать дальше по контракту.
dеigandre
dеigandre
сегодня в 07:34
Черчесов постоянно динамовцев сует в команду. Нойштедтер был прописан, Рауш, Шунин. Хорошо, что хотя бы бревно Комличенко нет в сборной
А Шунин ещк подкинет свинью в самый «нужный» момент
Zak11
Zak11
сегодня в 07:26
Как ни странно, но соглашусь. Выбор Шунина в раме это что то с чем то. Но тренеру типа виднее вроде как...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:20
Так оно и есть
75158
75158
сегодня в 07:19
по мне так шунька вообще не вратарь....Дюпин на много лучше...
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
сегодня в 07:12
Народ не обманешь.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:06
Это все те кто футбол не смотрит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100