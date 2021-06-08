Червиченко: «90% населения России говорит, что Шунин — не лучший вратарь»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение наставника сборной России выбрать вратаря «Динамо» основным голкипером национальной команды.

Я тоже так рассуждал так, что Черчесов же вратарь и должен безошибочно выбирать. Тем более сам за это и отвечает. Но был полный конфуз в Лиге Наций. И эта ситуация показала, что никто и ни за что не отвечает, никто и никого ни за что не спрашивает. Мы опозорились в том турнире. Кто-то как-то за это ответил? Нет. Получается, что наш тренер чудит. Причём чудит порой там, где он должен быть самым объективным.

Послушайте, ну не может же вся страна быть идиотами! Если 90 процентов населения говорит, что вратарь, который сейчас избран основным, — не лучший, а Черчесов и остальные 10 процентов говорят, что лучший — это что? Ведь все видят, что Шунин не спасает даже в товарищеских матчах. А потом, взять на Евро вратарей четвёртой, седьмой и десятой команд РПЛ и при этом не уговорить Акинфеева, который вечно там стоял… На мой взгляд, это или глупость, или слабость. Слабость переговорного процесса.

Может, у Черчесова есть некий динамовский магнит, раз он с такой упёртостью ставит Шунина? Или, например, ставит Кудряшова, который выступает в замшелой команде турецкого чемпионата. Что, Шунин меньше всех пропустил? Или он блестящие спасения делал? Тоже нет. Если ты не можешь уговорить Акинфеева, то Гильерме — человек с опытом, концовку чемпионата провёл замечательно. А Максименко? Он как «Спартак» спасал в этом году! Если пустил две детские «бабочки», то это не значит, что он не должен стоять вместо Шунина. Сколько Максименко очков принёс «Спартаку» в этом году?! Он большой, фактурный. Я вот понимаю, как он будет на выходе играть и с Лукаку сражаться. А вот как это будет делать Шунин, мне вообще непонятно.

Черчесов сказал, что хочет, чтобы Де Брюйне сыграл с Россией? Это понты, когда он так говорит. Хочет, чтобы вместо трёх пропущенных было пять?