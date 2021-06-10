Смородская: «Хочу, чтобы игроки сборной России встали на колено»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что сборной России стоит поддержать акцию движения Black Lives Matter во время чемпионата Европы.
Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных — любых.
Движение возникло после трагической гибели Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна. Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно.
Недавно бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не стал бы вставать на колено.
Тупая чернильница
Тупая чернильница
Ее предки были рабовладельцы? О нормальных мужиках глворит, а надо говорить о ней, как о ,,ненормальной бабе".
Хорошо , что ее нет в ,,Локо"... Позорище какое.
Ее предки были рабовладельцы? О нормальных мужиках глворит, а надо говорить о ней, как о ,,ненормальной бабе".
Хорошо , что ее нет в ,,Локо"... Позорище какое.
Зачем становиться на колени, тем самым унижая себя? Америка накосячила, вот пусть она раком и становится, чтобы негры отомстили за убитого Флойда.
Россияне то здесь причём?
Зачем становиться на колени, тем самым унижая себя? Америка накосячила, вот пусть она раком и становится, чтобы негры отомстили за убитого Флойда.
Россияне то здесь причём?
Это лгбт меньшинство у них уже становится большинством и скоро будут акции в поддержку гетералов)
Это лгбт меньшинство у них уже становится большинством и скоро будут акции в поддержку гетералов)