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Смородская: «Хочу, чтобы игроки сборной России встали на колено»

вчера, 20:07

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что сборной России стоит поддержать акцию движения Black Lives Matter во время чемпионата Европы.

Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных — любых.

Движение возникло после трагической гибели Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна. Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно.

Недавно бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не стал бы вставать на колено.

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Все комментарии
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 00:48
БЛМ - не несет идею важности жизни белых или других рас, кроме черных...
Тупая чернильница
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Vik_ont25 (раскрыть)
вчера в 23:54
Фильм назывался " Серёжа ". Режиссёры Игорь Таланкин и Георгий Данелия.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:49, ред.
В связи с "пожеланиями" г-жи Смородской вспомнил замечательный советский фильм-сказку "Морозко" Александра Артуровича Роу, в котором И.Чурикова устами своей героини требовала: "Хочу, хочу, хочу". Чем всё закончилось, нам известно. Думаю, что и пожелания нашей дамы повиснут в воздухе, будучи не поддержанными никем из здравомыслящих россиян, в том числе и футболистами сборной.
Futurista
Futurista
вчера в 23:42
В советское время страна поддерживала морально и материально блэмы всех африканских и не очень стран...в основном за счет народов СССР...а точнее РСФСР...толку ноль...хватит уже...теперь сама-сама....
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
вчера в 23:34
Дурная тетка, остановите ее!
minai
minai
вчера в 22:51
Ну дайте ей уже кто-нибудь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:23
Наши из ЦСКА точно не встанут!
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 22:07
Был такой фильм, назывался "Мы едем в Холмогоры". В одном эпизоде взвослый дядька угощает мальчика " Пустышкой" От конфеты. Мальчик разворачивает "пустышку".дядька весело смеется!! Мальчик говорит:" Дядя Петя, ты дурак"?
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 21:48
Маразм... Полный маразм!!!
протон1
протон1
вчера в 21:43
вот именно нормальные люди пусть в сша так не делают. причем тут россия? сама пусть смородская встает. развалила клуб локо. уволила сёмина еще. иш ты такая добрадушка
bashnat013
bashnat013
вчера в 21:39
Нормальные люди не рекламируют расизм не с одной стороны не с другой,.Это идёт популиризация рассизма .Но женщин можно понять им так удобней на коленях
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:34
Какой же бред несёт эта баба.
Tostao
Tostao
вчера в 21:33
Лишний раз убедился, что это за пустышка.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 21:31
Совсем безграмотноя баба из ума выжила!
Ее предки были рабовладельцы? О нормальных мужиках глворит, а надо говорить о ней, как о ,,ненормальной бабе".
Хорошо , что ее нет в ,,Локо"... Позорище какое.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:30, ред.
Ахахаха орууу! Это видимо возраст начал сказываться.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:20
По моему жителю Казани вообще грех жаловаться на то что Россия стоит на коленях, в казани сейчас и уровень жизни и уровень обеспечения очень высок, возможно даже лучше чем в Москве , инфраструктура, что многие столицы Европы позавидуют
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:14
Позвонил в Кащенко🏥 , бригада выезжает🚑 !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:05
У нас в России негров нет (или их минимум), их вроде не обижают.
Зачем становиться на колени, тем самым унижая себя? Америка накосячила, вот пусть она раком и становится, чтобы негры отомстили за убитого Флойда.
Россияне то здесь причём?
Максим Черкасов
Максим Черкасов
вчера в 21:05
56ка!!! Мы при какой радости , Славяне! К этой пурге!!!??
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:03
Этим заявлением т. Оля сама забила последний гвоздь в "гроб своей репутации".
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 21:02
Ну Смородской не привыкать на коленях стоять, это же удобнее чем наклоняться
beefs
beefs
вчера в 21:00
ну и ну, слов нет...
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:59
Я считаю,что любой не должен пустобрехствовать ,обсуждая чисто футбольную тему-от Смородской до оппонента.А я прав хотя бы потому,что стою к вечности намного ближе,чем те,кто профессионально "борцы против всего плохого и за всё хорошее".А Вы можете принимать их сторону,это не возбраняется.
particular
particular
вчера в 20:54
Дело не важности чьей-то жизни, а важно то, что бы жизнь одних людей не напрягала жизнь других... И уподобляться стаду не обязательно... Особенно, когда кто-то только этого и ждёт...
drug01
drug01
вчера в 20:53
Бабам футбол вреден
Рязань 062
Рязань 062 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
посмотрим. прикажут сверху и команда встанет как надо и куда надо ....им
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:53
Черные лезут как тараканы из всех дыр.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:48
Согласен, особенно бредово выглядела акция во Франции в поддержку лгбт, где игроки играли с раскрашенными номерами лгбт радуги , а тренера с лгбт повязкой
Это лгбт меньшинство у них уже становится большинством и скоро будут акции в поддержку гетералов)
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 20:48
Ну, Оле то, видимо, это очень знакомо. Возможно, так она на кресло президента ЛОКО и залезла.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:46
Ни один уважающий себя россиянин не станет уподобляться этим американо-европейским акциям равенства и толерантности. У нас свой путь и своя правда. Мы непобеждённый и героический народ и никогда ни при каких обстоятельствах не встанем ни перед кем на колени!
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