Смородская: «Хочу, чтобы игроки сборной России встали на колено»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что сборной России стоит поддержать акцию движения Black Lives Matter во время чемпионата Европы.

Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных — любых.

Движение возникло после трагической гибели Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна. Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно.