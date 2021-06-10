Червиченко: «Максимум сборной России на Евро — третье место в группе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы.

Третье место — наш максимум, с него мы можем выйти из группы. Если говорить объективно о качестве игроков и составе, то мы как раз не выше третьего места. У нас в серьёзных клубах играет один человек, а второй — Миранчук — скорее, числится, а не играет. А у Бельгии и Дании стартовые составы состоят из футболистов «Челси», «Боруссии» и «Реала». Мы могли бы сыграть только за счёт строгой обороны, а также надеяться на удачу: Дзюба засунет, кто-нибудь хорошо ударит по воротам. Но и здесь проблемы. У нас и обороны хорошей нет. Справа — Джикия и Фернандес, а слева беда.