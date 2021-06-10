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Червиченко: «Максимум сборной России на Евро — третье место в группе»

вчера, 17:15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы.

Третье место — наш максимум, с него мы можем выйти из группы. Если говорить объективно о качестве игроков и составе, то мы как раз не выше третьего места. У нас в серьёзных клубах играет один человек, а второй — Миранчук — скорее, числится, а не играет. А у Бельгии и Дании стартовые составы состоят из футболистов «Челси», «Боруссии» и «Реала». Мы могли бы сыграть только за счёт строгой обороны, а также надеяться на удачу: Дзюба засунет, кто-нибудь хорошо ударит по воротам. Но и здесь проблемы. У нас и обороны хорошей нет. Справа — Джикия и Фернандес, а слева беда.

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Сидор новый
Сидор новый
вчера в 19:54
Вот только каркать не надо....
Дрогба0707
Дрогба0707
вчера в 19:30
Не смеши народ Червиченко какой 3 место максимум 3ый место в групе)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:34, ред.
Червь пишет одно , а получается всегда другое. Значит надежда есть...).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:07
Многие думают также, и думают правомерно, но... чем чёрт не шутит, возьмут и займут второе место в группе. Но дело не в этом. Можно занять и первое место, а что дальше ? Мы же видим, что в двух последних матчах, да и практически во всех матчах после ЧМ-18, наши ребята мучились на поле, не зная, что надо делать в тех или иных ситуациях. Плюс слабая техническая оснащённость, отсутствие вызывающей уважение тактики, и т.д. Если коротко - показывали однообразную, убогую игру, за которую лично мне было стыдно (как другим, не знаю), и в которую уважающие себя команды не играют лет двадцать минимум. У меня не будет никакого воодушевления даже в случае выхода из группы, потому что я оцениваю игру сборной по такому критерию как зрелищность. А с нею у нас беда. И не только беда, а безнадёга.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 17:32
Что то фаатов червяка не видно!!!!
drug01
drug01
вчера в 17:28
Время и игра покажет
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:28
фины не хуже болгар чтобы их обыграть нужно хорошо побегать и попотеть, а наши этого не умеют делать скорее всего будет ничья, а двум другим точно проиграем
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:25
Насчёт Бельгии тяжело хоть что-то противопоставить , а вот с другими ничего не вижу особенного, чтобы их не выиграть !!! Нам и второго места достаточно будет. Верю в наших пацанов, Удачи !!! Вперёд Россия !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:24
Ну хоть верит что финов обыграет.
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:22
.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:20
Трудно с ним спорить
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:17
Оборона у нас - вне критики:
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