Орлов: «Точно знаю, что Жирков хочет играть ещё как минимум год»

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник «Зенита» и сборной России хочет продолжать выступать как минимум один год.

Жирков хочет продолжать. Когда его жена выступила, появилась информация, что «Зенит» сейчас пытается пересмотреть контракт. Вопрос в том, что ему не хотят оставлять нынешние условия. Игрок возрастной, и клуб уже считает деньги. Но я точно знаю, что Юрий ещё хочет играть. Год — это как минимум. А как в итоге сложится, мы посмотрим.