Орлов: «Точно знаю, что Жирков хочет играть ещё как минимум год»

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков хочет продолжать выступать как минимум один год.
Жирков хочет продолжать. Когда его жена выступила, появилась информация, что «Зенит» сейчас пытается пересмотреть контракт. Вопрос в том, что ему не хотят оставлять нынешние условия. Игрок возрастной, и клуб уже считает деньги. Но я точно знаю, что Юрий ещё хочет играть. Год — это как минимум. А как в итоге сложится, мы посмотрим.
Ранее 37-летний Жирков попал в топ-5 самых возрастных игроков Евро-2020.
Если Зенит хочет, то пусть подписывает его хоть на сколько, даже с учётом вхождения в тренерский штаб как в своё время поступили с Тимощуком. Это даже будет логично.
Но когда Жиркова Черчесов наигрывает в основу на ЧЕ, то это извините "пуля в голову" сборной. Да он уникум, но возраст даёт знать. С Бельгией его хватит максимум на 15-20 минут и что дальше? Скажите у нас нет замены Жиркову? Но опять вспомните 2008 год, там тоже мало в кого верили, но некоторые показали такой класс, который может и видели, но не верили.
Черчесов хочет выехать на опыте, но не всегда это срабатывает, особенно с более классными командами!
Если Зенит хочет, то пусть подписывает его хоть на сколько, даже с учётом вхождения в тренерский штаб как в своё время поступили с Тимощуком. Это даже будет логично.
Но когда Жиркова Черчесов наигрывает в основу на ЧЕ, то это извините "пуля в голову" сборной. Да он уникум, но возраст даёт знать. С Бельгией его хватит максимум на 15-20 минут и что дальше? Скажите у нас нет замены Жиркову? Но опять вспомните 2008 год, там тоже мало в кого верили, но некоторые показали такой класс, который может и видели, но не верили.
Черчесов хочет выехать на опыте, но не всегда это срабатывает, особенно с более классными командами!