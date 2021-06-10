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Орлов: «Точно знаю, что Жирков хочет играть ещё как минимум год»

вчера, 18:47

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков хочет продолжать выступать как минимум один год.

Жирков хочет продолжать. Когда его жена выступила, появилась информация, что «Зенит» сейчас пытается пересмотреть контракт. Вопрос в том, что ему не хотят оставлять нынешние условия. Игрок возрастной, и клуб уже считает деньги. Но я точно знаю, что Юрий ещё хочет играть. Год — это как минимум. А как в итоге сложится, мы посмотрим.

Ранее 37-летний Жирков попал в топ-5 самых возрастных игроков Евро-2020.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:25
какой дурак отказался бы от миллиона $ за сидение на лавке и пару часов в день занятий физкультурой
протон1
протон1
вчера в 21:48
юра сам должен понимать что можно снизить потребность и остаться. ведь все таки возраст.
протон1
протон1
вчера в 21:47
это вратари. они могут и до 45 лет играть ка крайн гигз. блин ак того звали то. нидердандовский вратарь в мю? а жирков это мотор игрок другого амплуа где много затрат энергии. он единственный на евро такой
Gahi
Gahi
вчера в 20:27
С легендой Российского футбола нужно относиться бережно и уважительно. Если у Юрия Жиркова есть желание и сил играть, то клубу нужно пойти на встречу и предоставить ему возможность играть. По игре Юрий многим может дать фору своим отношением и требованием к себе показывая своё стремление отрабатывать на поле сполна. За свою карьеру футболиста Жирков довольно успешно играл в разных  клубах и добивался с ними хороших результатов с ЦСКА он завоевал 11 трофеев, с Челси 3 трофея и с Зенитом 7 трофеев и всего их у него 21. Обладатель Кубка УЕФА, Серебряный призер Чемпионата Европы 2008 года, Лучший футболист года 2008 года, Номинировался на "Золотой мяч" 2008 года. Юрий Жирков сейчас является последним игроком из той замечательной команды 2008 года которая пробилась в полуфинал Чемпионата Европы и завоевала бронзовые медали. Может Юрий и есть тот футболист который и должен был передать эстафету и те успехи сборной нынешнему поколению игроков чтобы они продолжали добиваться хороших результатов со сборной. Удачи 
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:22
Да пусть играет!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:11
Да кому он нужен кроме зенита ?
1-я конная
1-я конная
вчера в 20:00
По-ходу Юрец нашёл заначку Миллера с молодильными яблоками
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:43
С уважением отношусь к Юре Жиркову и считаю его одним из лучших российских игроков за всю историю, но есть много "НО".
Если Зенит хочет, то пусть подписывает его хоть на сколько, даже с учётом вхождения в тренерский штаб как в своё время поступили с Тимощуком. Это даже будет логично.
Но когда Жиркова Черчесов наигрывает в основу на ЧЕ, то это извините "пуля в голову" сборной. Да он уникум, но возраст даёт знать. С Бельгией его хватит максимум на 15-20 минут и что дальше? Скажите у нас нет замены Жиркову? Но опять вспомните 2008 год, там тоже мало в кого верили, но некоторые показали такой класс, который может и видели, но не верили.
Черчесов хочет выехать на опыте, но не всегда это срабатывает, особенно с более классными командами!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:36, ред.
так пусть играет в зените , зачем вы не даете играть человеку ?!
Mekail
Mekail
вчера в 19:27
Когда то нужно красиво и закончить
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:08
Оснований для ухудшения условия контракта вечного молодого и вечного перспективного нет. А средства пусть на Малкомах экономят и прочих обладателей золотых приставок и унитазов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:06
Пересмотреть контракт??? Жена Юрика этого не одобрит.
STVA 1
STVA 1 ответ ЛОСЬ РОГАТЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:05
Гена это Шнобель в старости))
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
вчера в 18:53
Орлов: «Точно знаю, что Жирков хочет играть ещё как минимум год»

Откуда??? Он сам тебе сказал?

Ох и ГЭНА. Хотя не чему удивляться.
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