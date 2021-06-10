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Саленко: «На форме нарисовали страну — это одно, а какие-то слова — другое»

сегодня, 14:36

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Киев Олег Саленко прокомментировал решение УЕФА обязать Украину убрать лозунг «Героям слава!» с формы сборной.

Я считаю, что политику не надо втягивать в футбол никогда. Если так будет, то каждая страна начнет что-то делать. Играя в своей стране, то есть в национальных чемпионатах, можно, а уже на чемпионатах Европы или мира — такое себе. Да, нарисовали страну — это одно, а какие-то слова — другое.

Внутри «Героям слава!», хоть и не видно, но это всё так заполитизировано. Раньше, может быть, и не заметили бы, сейчас политика такая сложная, что лишний раз обострять УЕФА не хочет. Я так понимаю, что обострение никому не выгодно, поэтому приняли такое решение.

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Саленко Олег
Источник: tass.ru
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