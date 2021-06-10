Саленко: «На форме нарисовали страну — это одно, а какие-то слова — другое»

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Киев прокомментировал решение УЕФА обязать Украину убрать лозунг «Героям слава!» с формы сборной.

Я считаю, что политику не надо втягивать в футбол никогда. Если так будет, то каждая страна начнет что-то делать. Играя в своей стране, то есть в национальных чемпионатах, можно, а уже на чемпионатах Европы или мира — такое себе. Да, нарисовали страну — это одно, а какие-то слова — другое.