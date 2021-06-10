Власти Крыма хотят, чтобы с формы Украины убрали контуры полуострова

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов прокомментировал решение УЕФА обязать Украину убрать лозунг «Героям слава!» с формы сборной.

Конечно, нужно добиваться, чтобы контуры полуострова были убраны [с формы сборной Украины]. Вообще нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость. Это очень хорошее решение УЕФА , мы его полностью поддерживаем.