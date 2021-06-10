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Власти Крыма хотят, чтобы с формы Украины убрали контуры полуострова

сегодня, 14:58

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов прокомментировал решение УЕФА обязать Украину убрать лозунг «Героям слава!» с формы сборной.

Конечно, нужно добиваться, чтобы контуры полуострова были убраны [с формы сборной Украины]. Вообще нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость. Это очень хорошее решение УЕФА, мы его полностью поддерживаем.

Напомним, что на форме сборной Украины изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым.

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Украина
Источник: tass.ru
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