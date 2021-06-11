Стало известно, какую зарплату «Манчестер Сити» предлагает Кейну

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сегодня, 08:46

Нападающий намерен покинуть «Тоттенхэм».

Главным претендентом на форварда является «Манчестер Сити», а главный тренер «горожан» лично заинтересован в переходе футболиста. Манчестерский клуб предлагает Кейну контракт до 2026 года с зарплатой в 16 млн евро за сезон.

«Тоттенхэм» хочет выручить с продажи Кейна 160 млн евро, «шпоры» не собираются снижать цену за счет включения в сделку других футболистов.