Стало известно, какую зарплату «Манчестер Сити» предлагает Кейну

Нападающий Харри Кейн намерен покинуть «Тоттенхэм».
Главным претендентом на форварда является «Манчестер Сити», а главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в переходе футболиста. Манчестерский клуб предлагает Кейну контракт до 2026 года с зарплатой в 16 млн евро за сезон.
«Тоттенхэм» хочет выручить с продажи Кейна 160 млн евро, «шпоры» не собираются снижать цену за счет включения в сделку других футболистов.
Кейн мечтает выиграть громкие титулы. В Ман. Сити это вполне реально.
Гвардиола желает видеть в своём составе Харри Кейна в ближайшем сезоне.
Тоттенхэм жаждет продать игрока за немалые 160 млн. евро.
У всех трёх сторон желания сокровенные, но что самое главное, их желания совпадают с их возможностями, а это значит, что данная сделка имеет право на жизнь.
Кейн мечтает выиграть громкие титулы. В Ман. Сити это вполне реально.
Гвардиола желает видеть в своём составе Харри Кейна в ближайшем сезоне.
Тоттенхэм жаждет продать игрока за немалые 160 млн. евро.
У всех трёх сторон желания сокровенные, но что самое главное, их желания совпадают с их возможностями, а это значит, что данная сделка имеет право на жизнь.