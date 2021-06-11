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Стало известно, какую зарплату «Манчестер Сити» предлагает Кейну

сегодня, 08:46

Нападающий Харри Кейн намерен покинуть «Тоттенхэм».

Главным претендентом на форварда является «Манчестер Сити», а главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в переходе футболиста. Манчестерский клуб предлагает Кейну контракт до 2026 года с зарплатой в 16 млн евро за сезон.

«Тоттенхэм» хочет выручить с продажи Кейна 160 млн евро, «шпоры» не собираются снижать цену за счет включения в сделку других футболистов.

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BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:14
в Англии элитные сорта древесины
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:45, ред.
"Охота пуще неволи!"

Кейн мечтает выиграть громкие титулы. В Ман. Сити это вполне реально.

Гвардиола желает видеть в своём составе Харри Кейна в ближайшем сезоне.

Тоттенхэм жаждет продать игрока за немалые 160 млн. евро.
У всех трёх сторон желания сокровенные, но что самое главное, их желания совпадают с их возможностями, а это значит, что данная сделка имеет право на жизнь.
112910415
112910415
сегодня в 09:10
вполне щедро, можно согласиться
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:09
Не самое грандиозное предложение.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 09:02
В буквальном смысле курам на смех ))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:01
В Англии не евро, у них местные тугрики. Которые стОят дороже евробаксов.
Так что зряплата Кейна скорее всего будет в другой валюте...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:00
Сделка крупная надо тренеру подумать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:58
Геужели это дерево может стоить таких денег.
LOpp
LOpp ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 08:56
16 лямов - это не в рублях))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:48
Что то както не солидно 16 лямов
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