Чалханоглу отклонил предложение из Катара и хочет остаться в «Милане»

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сегодня, 08:33

Полузащитник «Милана» рассматривает варианты продолжения карьеры.

Этим летом у футболиста истекает контракт с «россонери», однако турок предпочёл бы остаться в миланском клубе. Чалханоглу получил предложение от катарского «Аль-Духаиля». Команда из Дохи предложила полузащитнику контракт до 2024 года с зарплатой в 8 млн евро за сезон и 8 млн евро в качестве подписного бонуса, однако Чалханоглу отказался переходить в «Аль-Духаиль». Игрок всё ещё намерен подписать новую сделку с «Миланом».

Ещё одним заинтересованным в услугах Чалханоглу клубом является «Арсенал».