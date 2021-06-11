Чалханоглу отклонил предложение из Катара и хочет остаться в «Милане»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу рассматривает варианты продолжения карьеры.
Этим летом у футболиста истекает контракт с «россонери», однако турок предпочёл бы остаться в миланском клубе. Чалханоглу получил предложение от катарского «Аль-Духаиля». Команда из Дохи предложила полузащитнику контракт до 2024 года с зарплатой в 8 млн евро за сезон и 8 млн евро в качестве подписного бонуса, однако Чалханоглу отказался переходить в «Аль-Духаиль». Игрок всё ещё намерен подписать новую сделку с «Миланом».
Ещё одним заинтересованным в услугах Чалханоглу клубом является «Арсенал».
В Милане должны играть хорошие футболисты. Не важно итальянцы они, африканцы, южноамериканцы, азиаты, или ещё кто. Главное чтобы были уровень и самоотдача.
Хакан Чалханоглу - парень с амбициями, и это касается далеко не только денег. В Катаре он ещё успеет поиграть на старости футбольных лет. А сейчас, когда он на пике уровня, или даже ещё не достиг своего пика, ему лучше играть в Серии A или другой топ лиге Европы.
Милан ему подходит, но не только он. Может подойти любая другая лига, в особенности, как мне кажется, испанская. В общем он явно не уйдёт в какой-либо из клубов вне Топ-5, как минимум три года это будет так, дальше посмотрим, но скорее всего дольше.
В Милане должны играть хорошие футболисты. Не важно итальянцы они, африканцы, южноамериканцы, азиаты, или ещё кто. Главное чтобы были уровень и самоотдача.
Хакан Чалханоглу - парень с амбициями, и это касается далеко не только денег. В Катаре он ещё успеет поиграть на старости футбольных лет. А сейчас, когда он на пике уровня, или даже ещё не достиг своего пика, ему лучше играть в Серии A или другой топ лиге Европы.
Милан ему подходит, но не только он. Может подойти любая другая лига, в особенности, как мне кажется, испанская. В общем он явно не уйдёт в какой-либо из клубов вне Топ-5, как минимум три года это будет так, дальше посмотрим, но скорее всего дольше.
Вот лет через 6-7 об этом можно будет задуматься, но не сейчас.
Моё личное мнение, а решать будет турок...
Вот лет через 6-7 об этом можно будет задуматься, но не сейчас.
Моё личное мнение, а решать будет турок...