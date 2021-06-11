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Чалханоглу отклонил предложение из Катара и хочет остаться в «Милане»

сегодня, 08:33

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу рассматривает варианты продолжения карьеры.

Этим летом у футболиста истекает контракт с «россонери», однако турок предпочёл бы остаться в миланском клубе. Чалханоглу получил предложение от катарского «Аль-Духаиля». Команда из Дохи предложила полузащитнику контракт до 2024 года с зарплатой в 8 млн евро за сезон и 8 млн евро в качестве подписного бонуса, однако Чалханоглу отказался переходить в «Аль-Духаиль». Игрок всё ещё намерен подписать новую сделку с «Миланом».

Ещё одним заинтересованным в услугах Чалханоглу клубом является «Арсенал».

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David Young
David Young ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 11:37
Ближе. Но в Италии у Хакана с адаптацией проблем серьёзных не было, насколько знаю.

В Милане должны играть хорошие футболисты. Не важно итальянцы они, африканцы, южноамериканцы, азиаты, или ещё кто. Главное чтобы были уровень и самоотдача.

Хакан Чалханоглу - парень с амбициями, и это касается далеко не только денег. В Катаре он ещё успеет поиграть на старости футбольных лет. А сейчас, когда он на пике уровня, или даже ещё не достиг своего пика, ему лучше играть в Серии A или другой топ лиге Европы.

Милан ему подходит, но не только он. Может подойти любая другая лига, в особенности, как мне кажется, испанская. В общем он явно не уйдёт в какой-либо из клубов вне Топ-5, как минимум три года это будет так, дальше посмотрим, но скорее всего дольше.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 11:14
Надо было уехать в Катар. Там менталитет ближе к Турции. За Милан пусть играют итальянцы
Ozabot
Ozabot
сегодня в 11:10
Ну и правильно. Столько лет пахать за «Милан» в самый кризисный период, а потом уходить, когда команда наконец начала играть и побеждать, это как бросить огород до снятия урожая. Да и возраст — самый пик формы и опыта.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
сегодня в 08:57
Хочет еще в футбол поиграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:41
Ещё не так стар, чтобы подаваться на заработки в Катар или Китай. Пока востребован, нужно зажигать в Европе. Думаю, ему хватает на жизнь и без миллионов от катарских шейхов.
Вот лет через 6-7 об этом можно будет задуматься, но не сейчас.
Моё личное мнение, а решать будет турок...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:37
Хороший полузащитник.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:35
Все правильно сделал, что отклонил
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