Гюндоган: «Победный гол в финале ЛЧ даст Хаверцу мощный импульс»

Полузащитник «Манчестер Сити» прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Победа в Лиге чемпионов дает игрокам толчок, вселяет в них уверенность. Особенно это поможет Каю Хаверцу, который забил победный гол. Он получит мощный импульс, который может использовать, чтобы помочь сборной Германии на Евро.