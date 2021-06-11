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Гюндоган: «Победный гол в финале ЛЧ даст Хаверцу мощный импульс»

сегодня, 10:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Победа в Лиге чемпионов дает игрокам толчок, вселяет в них уверенность. Особенно это поможет Каю Хаверцу, который забил победный гол. Он получит мощный импульс, который может использовать, чтобы помочь сборной Германии на Евро.

Нелегко пережить такое поражение. Мы работали весь год, чтобы достичь этого. Я ждал восемь лет, чтобы снова оказаться в финале ЛЧ [ранее немец проиграл финал с «Боруссией» Дортмунд]. Я снова проиграл финал, и я очень расстроен этим, но жизнь продолжается. В этом вся прелесть соревновательного спорта.

Гюндоган попал в команду сезона Fantasy Football Лиги чемпионов по итогам завершившегося турнира.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:07
Евро покажет
asraeil
asraeil
сегодня в 11:56
Посмотрим на него...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:52
Хаверц и так весь на импульсе!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:26
Лишь бы не зазвездился.
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