Кроос: «Германии нельзя экспериментировать в матче против Франции»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос порассуждал о предстоящем матче против команды Франции на Евро-2020.
Нам нужно прибавлять, особенно в тактическом плане. С 15 июня экспериментировать уже не выйдет. Если мы начнем пробовать что-то новое против команды вроде Франции, у нас возникнут проблемы.
Карим Бензема – безусловное усиление для французов. Я играю с ним семь лет, это еще один игрок мирового уровня в их команде.
Ранее Кроос заявлял, что примет решение по своему будущему в сборной Германии после Евро.