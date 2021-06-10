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Кроос: «Германии нельзя экспериментировать в матче против Франции»

вчера, 22:56
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб ГерманияГермания15.06.2021 в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос порассуждал о предстоящем матче против команды Франции на Евро-2020.

Нам нужно прибавлять, особенно в тактическом плане. С 15 июня экспериментировать уже не выйдет. Если мы начнем пробовать что-то новое против команды вроде Франции, у нас возникнут проблемы.

Карим Бензема – безусловное усиление для французов. Я играю с ним семь лет, это еще один игрок мирового уровня в их команде.

Ранее Кроос заявлял, что примет решение по своему будущему в сборной Германии после Евро.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:24
Франция в любом случае фаворит!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:39
Германии это всё равно не поможет в игре с Францией !!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:57
Время экспериментов прошло
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