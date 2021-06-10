Кроос: «Германии нельзя экспериментировать в матче против Франции»

Полузащитник сборной Германии порассуждал о предстоящем матче против команды Франции на Евро-2020.

Нам нужно прибавлять, особенно в тактическом плане. С 15 июня экспериментировать уже не выйдет. Если мы начнем пробовать что-то новое против команды вроде Франции, у нас возникнут проблемы.

Карим Бензема – безусловное усиление для французов. Я играю с ним семь лет, это еще один игрок мирового уровня в их команде.