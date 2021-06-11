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Веркаутерен: «В Бельгии из игроков сборной России обсуждают Дзюбу»

11 июня 2021, 08:22
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и экс-футболист сборной Бельгии Франк Веркаутерен рассказал, каких игроков сборной России знают в его стране.

Думаю, более-менее знают всех ведущих игроков, но обсуждают постоянно Дзюбу. А я не акцентирую внимание на отдельных футболистах. Для меня самый важный «игрок» – команда. Ни Дзюба, ни кто-либо другой не сможет выиграть матч в одиночку. Если нападающий забил, то это значит, что остальные помогли ему – перехватили мяч, довели до партнёра. Сборная России должна сыграть сильно именно как команда. Будет порядок в обороне и в атаке, и тогда кто-то, возможно, сделает разницу. Естественно, от Дзюбы и Лукаку в первую очередь ждут голов, так как они оба хорошо умеют забивать.

Кто из россиян смог бы пробиться в основу сборной Бельгии? Давайте зададим этот вопрос Мартинесу. Если я скажу, что кто-то из российских игроков сильнее своего бельгийского визави, то парни из сборной Бельгии будут предъявлять мне претензии: Франк, зачем ты так говоришь?! Поэтому не хотелось бы составлять такую виртуальную команду.

Ранее бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс назвал самого опасного футболиста в составе сборной России.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 июня в 11:45
Если кто думает , что дзюба будет стоять в штрафной Бельгийцев и скидывать мячики под удар нашим игрокам , то сильно ошибается. Там надо будет бегать собачками , как с Испанцами на ЧМ. А так , по мне один тайм дзюба , а второй Соболев. Лучше в этом матче конечно по тайму Соболев и Заболотный , но при Саламыче от дзюбы ни куда не денешься. К СОЖАЛЕНИЮ .
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 июня в 10:37
Шикарный фильм 🎥 , сильно мне нравится 👍
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 июня в 10:28
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 июня в 10:26
И бельгийцы совершенно правы
Ironigor
Ironigor
11 июня в 10:11
Вот и славненько , хоть кого-то знают, эти 71ливые ручки не оставляют некого равнодушными !!!
oFANATo
oFANATo
11 июня в 10:10, ред.
Ещё бы так осрамиться на весь мир со своим видосом....и как у усатого хватило ума назначить его капитаном нашей сборной?
морозз
морозз
11 июня в 09:29
Логично, забил больше всех мячей в сборной России и Зените...походу побаиваются его бельгийцы!
Smoke Buddah
Smoke Buddah
11 июня в 09:29
Опять этот матч ТВ пиарит Дзюбу)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ LOpp (раскрыть)
11 июня в 09:06
Вряд ли бельгийцы ищут в инете баловство игрочишки. Они сами так могут, и каждый второй наверняка делает. Тока не снимает на видео. Ну или не палится ;)
112910415
112910415
11 июня в 09:06
ясно, что Дзюбу !
разнообразно прославленный персонаж ... )
ДСА
ДСА
11 июня в 09:04
Он не только на всю страну, а и на весь мир прославился.
LOpp
LOpp
11 июня в 09:02
Это не удивительно. Интернет у всех есть.
beefs
beefs
11 июня в 08:48
выигрывает команда и индивидумы, у нас Дзюбу прикроют и все, забивать некому, никто не решится, разве что Черышев рискнет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июня в 08:47
Самый опасный это Головин!
Caniggia
Caniggia
11 июня в 08:46
"Если я скажу, что кто-то из российских игроков сильнее своего бельгийского визави", то это будет самым большим унижением в жизни бельгийского футболиста, когда его сравнивают с примитивным деревом.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 июня в 08:38
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 июня в 08:31
    А больше и некого...
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