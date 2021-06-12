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Салихова: «Продавать русских в Европу — безнадёжное занятие»

сегодня, 13:56

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своем телеграм-канале поделилась мнением о конкурентоспособности российских футболистов и целесообразности их продажи в европейские клубы.

Чаще наши профи просто покупают игроков, засыпая их деньгами, а продавать в Европу русских — это сегодня безнадёжное занятие. Конкурентоспособных футболистов в нашей стране 4-5 человек.

Подобие правильной системы функционирования клуба стараются построить в Казани, но если копнуть глубже, то и их система также имеет свои сугубо русские специфичные структурные характеристики. Наш футбол — продукт исключительно внутреннего потребления, и в этом смысле вряд ли что-то изменится в лучшую сторону в ближайшее время.

Также недавно Салихова высказалась о назначении Мележикова на пост гендиректора «Спартака».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:51
Это что за проявление расизма.
альсато
альсато ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:49
этим фактом-ты 'пригвоздил' ИШУ))))
BDA8181
BDA8181 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 15:44
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 15:37
    Футбольные новости, которые мы заслужили.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 15:31
    А тяжело раненного Кокорина сумели же продать.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ NEADEKVAT (раскрыть)
    сегодня в 15:29
    Ну да, Даня Милохин выступает на Экономическом форуме, такого зашквара я раньше не видел)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ BDA8181 (раскрыть)
    сегодня в 15:24
    Думаю, что далеко нет. Какие тогда деньги были? Да их не было считай. Дюков же всегда на высших постах, даже я ошибся, он был финансовым и генеральным директора Порта, а потом президент "Газпром Нефти" до сих пор. Важный человек для президента всегда (если вспомним, что по странному стечению обстоятельств Путин курировал Морской Порт в мэрии).

    Колосков же просто по партийной линии, как сидел в СССР на президенте Федерации Футбола, так и остался сидеть благодаря поддержке бюрократического аппарата, пока наконец не отодвинули его. Но какие деньги в 90-х у РФС могли быть, когда их не было нигде?
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 15:18
    Вещи не для всех очевидны) Оглянись, сколько вокруг чортов. Пост-совок...
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:15
    и кто в этом виноват то))))))))))))
    BDA8181
    BDA8181 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 15:14
    ну то что в СПб творилось я знаю не по наслышке )) Родился там и проживал )) Но думаю что Дюков ребёнок по сравнению с тем кто до него рулил РФСом ))))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ BDA8181 (раскрыть)
    сегодня в 15:11
    Дюков самый зачетный. ОН в 90-х был юридическим директором Морского порта СПб. А владельцами Морского порта были Илья Трабер и Владимир Барсуков / Кумарин, два главы ОПГ. Наркотрафик весь в Питер через порт шел. Так что Дюков в законе товарищ)
    альсато
    альсато
    сегодня в 15:10
    не продавать надо!. а делать так-чтоб покупали!))))...Вот же дура!
    BDA8181
    BDA8181 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 15:07
    Так с этого упыря всё и начелось , потом Толстых,Мутко,терь этот как его там газпромовский)))Одна плияда то)) все бывшие партийцы,арийцы))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 15:06
    Я это и имел в виду под госфинансированием, что для распила.
    makkie
    makkie ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 15:04
    Да тут не только в госфинансировании дело.

    Есть ли смысл отдавать клубы в руки шейхов с бездонным кошельком? Но, во-первых, они и не придут в Россию, а, во-вторых, банальная скупка лучших игроков - это удел мешков, а не развивающихся клубов. Любой кризис - и привет!

    Почему в Бенфике, Аяксе и Шахтере есть эффективные системы поиска молодых игроков и взращивания своих, а у нас этого почти нет? Что тут, тоже государственные деньги замешаны? Или вопрос в подходе и кадрах?

    А может российский футбол - это скорее игрушка для олигархов и распила денег? О результатах в Европе речи не идёт. Потому то и создают тепличные условия для того же Зенита, где даже кухарка может выиграть три чемпионата подряд из-за отсутствия конкуренции и лояльности во всём!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 14:54
    Я просто не стал про это! Думаю припишут что нить )))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Aris (раскрыть)
    сегодня в 14:53
    Вы правы но есть одно но!Множество ребят которые уехали в Европу это продукт той системы СССР! Тогда не было лимита и ДЮСШ работали на всю катушку! Они уехали ЗАРАБАТЫВАТЬ , ну и естественно поиграть в топ лигах! А сейчас мало мальски распиарили пацана и сразу агент его начинает выбивать ему зрЯплату , говоря что у него правильный паспорт("хвала" лимиту) а потом говоря про какой-то талант!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 14:51
    Понятное дело, она башкирка, Федун - украинский еврей. Тут безопасно критиковать)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 14:50
    Лишний раз убедился, что зарема понимает в футболе больше чем федун.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 14:48
    О как!Ключевое слово в её спиче-русские!))) Во всем русские виноваты))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ BDA8181 (раскрыть)
    сегодня в 14:48
    Ну а что Колосков? Он просто был человек эпохи, строил дворцы для своих родственников и все деньги гонял через свои счета и платил сборникам сколько хотел, но это же были 90-е... Те, кто после 90-х продолжают делать из футбола дойную корову, те и виноваты.
    Aris
    Aris
    сегодня в 14:44
    Короткая память у девушки! Она забыла или не знала, что в Европу ушло из Спартака О.И. Романцева игроков больше, чем сегодня в нем есть россиян! И хорошо играли! Аленичев, Онопко, Мостовой, Карпин, Шалимов, Никифоров, Дасаев, Черчесов, иииии!!!
    Не своим делом занялась.......
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 14:43, ред.
    Лол, она о чем угодно может говорить, так же, как любой идиот может критиковать отечественное авиастроение и 100% попадет в цель, от балды можно назвать архитектурные недостатки самолетов, отсутствие отечественных комплектующих и т.п.

    Так же и у нас любой идиот может критиковать футбол, потому что в условиях госфинансирования футбол вообще не может развиваться и недостатки валятся кучами.

    А умный человек, который сам хочет заниматься некоторым делом, сначала пусть докажет, что что-то умеет. Она и сейчас-то рассуждает с точки зрения "мне Лёня денег даст на то, что нужно", а пусть ее в "Оренбург" закинут без папика-миллиардера, где нужно денег у областного бюджета или "Газпрома" клянчить, и еще поделиться с ними потом, и это только чтобы минимально профинансировать команду.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 14:41, ред.
    Да когда же она закроет свою хлеборезку...Противно уже все это читать.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 14:38
    А говорили что она ничего не понимает в футболе
    ДокторГеббельс
    ДокторГеббельс
    сегодня в 14:38
    В футболе появилась своя Бузова. Забавно.
    BDA8181
    BDA8181
    сегодня в 14:36
    Так в этом виноват и твой супруг (то что в этом плане он профан) и Газпром . Ну а вообще нужно за это сказать огромное спасибо товарищу Колоскову за наш счастливый и профнепригодлный футбол )) Так что думаю ни фига не измениться даже при моей жизни)) и внуки мои тоже не увидят в Россий нормального профессионального футбола. По этому и отток идёт зрительского интреса от РПЛ, так как многим надоела клоунада которая показываеться .
    makkie
    makkie ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 14:34
    А ты хоть понял, о чем Зарема говорит в смысле "специфичные структурные характеристики" ? Лично я нет!

    Да и потом, а много ли россиян уехало в Европу?
    Маранчук, Головин да мёртвый Кокорин. Дзюба сидит в Зените и носа не высовывает, например. Остальных тоже всё устраивает в РПЛ.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 14:25, ред.
    О как, эскортница и Леню Слуцкого уже обложила.

    "если копнуть глубже, то и их система также имеет свои сугубо русские специфичные структурные характеристики"

    То есть человек, который вообще ничего в смысле организации клуба не смыслит и не имеет опыта, критикует людей, которые достигли в этом успехов.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:23
    А я ещё переживал, что-то долго не видно и не слышно Зеремхану ??! А ведь говорит чистую правду и в точку !!! Всю футболообразующюю систему нужно срочно менять !!! Нужна реформа всего отношения к спорту начиная от самого Минспорта !!! Весь спорт в России находится в плачевном состоянии. Некогда блистающем хоккее даже нет удовольствия от игры сборной, так в принципе и везде. Кроме конечно царства госпожи Ирины Винер ,которая хронит своё детище художественную гимнастику от проникновения чиновников от спорта в её ряды . Ну и тоже самое можно сказать и о синхронном плавание. Вообщем права Заремхан , без революции в стане спорта, ничего хорошего ожидать не стоит !!! Всем Добра !!!
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