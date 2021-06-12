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Капелло: «Свои моменты сборная России в матче с Бельгией найдёт»

сегодня, 13:26
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о шансах российской сборной в матче Евро-2020 против Бельгии.

России предстоит провести очень сложный матч. Бельгия сильна, у них высококлассные игроки на каждой позиции. Мне говорят, что у России почти нет шансов, но я считаю, что это не так. Свои моменты они найдут. За сборную России еще будут играть болельщики, их поддержка очень важна.

Считаю ли эту сборную России сильной? Это хорошая команда, именно в этом ее сила — в командной дисциплине. Первая игра на турнире всегда крайне опасна, напряжение очень высокое и эмоции зашкаливают, с этим надо быть аккуратнее.

У Бельгии не сыграют Де Брюйне и Азар, но не стоит недооценивать силу других игроков: Мертенс, Лукаку — эти парни способны создать много проблем обороне сборной России.

Тем временем кот Ахилл предсказал поражение сборной России в матче с Бельгией.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:39
Если сборная России не найдет свои моменты, то Черчесов возможно пойдет искать другую работу. Хотя оставлю напрасные надежды.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 13:38
Слишком аккуратны все в высказываниях по этому матчу. Боятся, видимо, сглазить бельгийцев.
drug01
drug01
сегодня в 13:30
Придется долго их искать!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:27
Наши могут зацепить ничью
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