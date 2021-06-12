Капелло: «Свои моменты сборная России в матче с Бельгией найдёт»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о шансах российской сборной в матче Евро-2020 против Бельгии.

России предстоит провести очень сложный матч. Бельгия сильна, у них высококлассные игроки на каждой позиции. Мне говорят, что у России почти нет шансов, но я считаю, что это не так. Свои моменты они найдут. За сборную России еще будут играть болельщики, их поддержка очень важна.

Считаю ли эту сборную России сильной? Это хорошая команда, именно в этом ее сила — в командной дисциплине. Первая игра на турнире всегда крайне опасна, напряжение очень высокое и эмоции зашкаливают, с этим надо быть аккуратнее.

У Бельгии не сыграют Де Брюйне и Азар, но не стоит недооценивать силу других игроков: Мертенс, Лукаку — эти парни способны создать много проблем обороне сборной России.