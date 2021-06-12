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Газзаев: «Конечно, у России есть шансы в матче с Бельгией!»

сегодня, 02:07
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Экс-наставник ЦСКА и сборной России, ныне глава комитета по делам по делам национальностей Госдумы Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды с Бельгией в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Надеемся, что наша команда решит первую задачу — выход из группы. Самое главное, что мы будем поддерживать национальную команду.

Конечно, у России есть шансы в матче с Бельгией! Ничего невозможного в этой жизни не существует. Должна быть отменная функциональная готовность, которая у нас, к счастью, есть. Про мотивацию и говорить не стоит, это чемпионат Европы. Наши ребята 12 июня должны сыграть один из лучших матчей в своей карьере. Тем более мы играем дома.

Сможет ли Россия выйти в плей-офф? Надеюсь, что Бельгия и Россия смогут выйти из группы.

Что касается фаворита Евро, думаю, это Бельгия. Это одна из лучших команд в мировом футболе.

Ранее стало известно, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и хавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель не помогут Бельгии в матче с Россией.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:52
Шансы есть всегда но в данном случае очень незначительные.
cfu3dpbras9u
cfu3dpbras9u
сегодня в 03:44
Де Брюйне не сыграет,Витсель и Азар тоже)))) Чего вообще переживать....
протон1
протон1
сегодня в 02:19
шансов нет точно нет
swed27
swed27
сегодня в 02:15
Шансы есть в любом матче
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:15
Место случаю всегда может быть.
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