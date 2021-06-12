Газзаев: «Конечно, у России есть шансы в матче с Бельгией!»

Экс-наставник ЦСКА и сборной России, ныне глава комитета по делам по делам национальностей Госдумы Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды с Бельгией в 1-м туре группового этапа Евро-2020.
Надеемся, что наша команда решит первую задачу — выход из группы. Самое главное, что мы будем поддерживать национальную команду.
Конечно, у России есть шансы в матче с Бельгией! Ничего невозможного в этой жизни не существует. Должна быть отменная функциональная готовность, которая у нас, к счастью, есть. Про мотивацию и говорить не стоит, это чемпионат Европы. Наши ребята 12 июня должны сыграть один из лучших матчей в своей карьере. Тем более мы играем дома.
Сможет ли Россия выйти в плей-офф? Надеюсь, что Бельгия и Россия смогут выйти из группы.
Что касается фаворита Евро, думаю, это Бельгия. Это одна из лучших команд в мировом футболе.
Ранее стало известно, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и хавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель не помогут Бельгии в матче с Россией.