Газзаев: «Конечно, у России есть шансы в матче с Бельгией!»

Экс-наставник ЦСКА и сборной России, ныне глава комитета по делам по делам национальностей Госдумы поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды с Бельгией в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Надеемся, что наша команда решит первую задачу — выход из группы. Самое главное, что мы будем поддерживать национальную команду.

Конечно, у России есть шансы в матче с Бельгией! Ничего невозможного в этой жизни не существует. Должна быть отменная функциональная готовность, которая у нас, к счастью, есть. Про мотивацию и говорить не стоит, это чемпионат Европы. Наши ребята 12 июня должны сыграть один из лучших матчей в своей карьере. Тем более мы играем дома.

Сможет ли Россия выйти в плей-офф? Надеюсь, что Бельгия и Россия смогут выйти из группы.

Что касается фаворита Евро, думаю, это Бельгия. Это одна из лучших команд в мировом футболе.