ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Боярский съест свою шляпу, если сборная России выиграет Евро-2020

сегодня, 13:38
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Народный артист РФ Михаил Боярский дал интересное общение накануне матча Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

Никаких оптимистических соображений по поводу матча у меня нет. К сожалению. А Бельгия — одна из сильнейших европейских команд. Сложно представить, что наши ее обыграют. Даже с учетом потерь Де Брюйне и Азара, которые в субботу не выйдут на поле из-за травм. Вряд ли удастся победить и Данию, где собраны футболисты из «Челси», «Интера», «Милана», «Тоттенхэма»... Вот с Финляндией, надеюсь, справимся.

Нужно признать: у наших футболистов пока нет ни опыта, ни мастерства, чтобы решать серьезные задачи. Да, в 2018-м прошли Испанию по пенальти. Это было чудо. Второй раз оно не повторится. Хотя...

Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши победят, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!

Ранее Соккер.ру подготовил материал, посвященный встрече Бельгия — Россия.

Все новости
Колодин: «Не верю в оборону сборной Бельгии. Наши победят 2:1»
Сегодня, 14:51 Комментарии7
Салихова: «Продавать русских в Европу — безнадёжное занятие»
Сегодня, 13:56 Комментарии35
Капелло: «Свои моменты сборная России в матче с Бельгией найдёт»
Сегодня, 13:26 Комментарии4
Смородская: «С бельгийцами не вижу никаких шансов на победу»
Сегодня, 12:12 Комментарии9
Аршавин назвал максимум сборной России на Евро-2020
Сегодня, 12:05 Комментарии15
Газзаев: «Конечно, у России есть шансы в матче с Бельгией!»
Сегодня, 02:07 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Oplot
Oplot
сегодня в 15:06
У наших очень хорошие шансы до полуфинала как минимум,так что Боярскому нужно подумать как правильно он это будет делать.
альсато
альсато
сегодня в 15:04
Съесть шляпу без соли и без лука (как Кука)-это (по крайней мере) поступок!)))))
SonicStar
SonicStar
сегодня в 14:58
Ради такого зрелища все соперники России должны сливаться. Вот зрелище то будет, весь мир на это посмотрит
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 14:36
Понимает Боярский что этого не будет никогда
Dinamo
Dinamo
сегодня в 14:12
Пусть лучше парковаться начнёт нормально, а то только фигнёй всякой занимается.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:11
Съест шляпу это придаст дополнительный стимул нашим игрокам.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:58, ред.
Вся Россия живёт надеждой !!!)) Шляп сними , да !!!)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:55
Можно было сказать, что сожру ведро навоза, потому что вероятность выигрыша Евро Россией - 0%!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:54
В попе застрянет и кто ее будет доставать?
_Философ_
_Философ_
сегодня в 13:54
Если Россия выиграет ЧЕ, Газаев усы сбреет?
_Философ_
_Философ_
сегодня в 13:52
Мир должен это увидеть! Россия вперед!
makkie
makkie
сегодня в 13:52
Боярский переобувается на ходу, кто ему поверит?
МапС
МапС
сегодня в 13:49
Останется голодным.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:45
Миша знает что это невыполнимая миссия , поэтому и шлёпает языком ))
ProKop92
ProKop92
сегодня в 13:43
А Черчесов съест Боярского
bashnat013
bashnat013
сегодня в 13:41, ред.
А дотянется ?
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 13:40
Ради этого стоит выиграть!)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:39
Россия, вперед! Я должен это видеть!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100