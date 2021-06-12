Боярский съест свою шляпу, если сборная России выиграет Евро-2020

Народный артист РФ Михаил Боярский дал интересное общение накануне матча Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

Никаких оптимистических соображений по поводу матча у меня нет. К сожалению. А Бельгия — одна из сильнейших европейских команд. Сложно представить, что наши ее обыграют. Даже с учетом потерь Де Брюйне и Азара, которые в субботу не выйдут на поле из-за травм. Вряд ли удастся победить и Данию, где собраны футболисты из «Челси», «Интера», «Милана», «Тоттенхэма»... Вот с Финляндией, надеюсь, справимся.

Нужно признать: у наших футболистов пока нет ни опыта, ни мастерства, чтобы решать серьезные задачи. Да, в 2018-м прошли Испанию по пенальти. Это было чудо. Второй раз оно не повторится. Хотя...

Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши победят, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!