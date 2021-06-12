Аршавин назвал максимум сборной России на Евро-2020

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал максимальный результат, который стоит ожидать от национальной команды на Евро-2020.
Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ-2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться.
Я буду послом ФИФА на матче Бельгия — Россия. Ничья будет хорошим результатом. Всё-таки бельгийцы намного сильнее. Что касается финнов, то они изначально кажутся аутсайдерами, а с датчанами поборемся. У Дании вообще сильная команда? Да? Если бы Евро проходил спустя год после мундиаля — в 2019-м, то ждали бы (многого от сборной. — прим.). А сейчас прошло много времени. За это время мы не вышли из группы в Лиге Наций.
Тем временем кот Ахилл предсказал поражение сборной России в матче с Бельгией.
Так что наша надежда будет в том, чтобы не проиграть крупно Бельгии (в идеале выцепить ничью), постараться забить побольше финнам в домашке и ждать чуда в Дании.
Может, получится выйти, хотя бы и с третьего места...
Так что наша надежда будет в том, чтобы не проиграть крупно Бельгии (в идеале выцепить ничью), постараться забить побольше финнам в домашке и ждать чуда в Дании.
Может, получится выйти, хотя бы и с третьего места...