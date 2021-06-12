Аршавин назвал максимум сборной России на Евро-2020

Бывший нападающий сборной России назвал максимальный результат, который стоит ожидать от национальной команды на Евро-2020.

Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ -2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться.