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Аршавин назвал максимум сборной России на Евро-2020

сегодня, 12:05

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал максимальный результат, который стоит ожидать от национальной команды на Евро-2020.

Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ-2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться.

Я буду послом ФИФА на матче Бельгия — Россия. Ничья будет хорошим результатом. Всё-таки бельгийцы намного сильнее. Что касается финнов, то они изначально кажутся аутсайдерами, а с датчанами поборемся. У Дании вообще сильная команда? Да? Если бы Евро проходил спустя год после мундиаля — в 2019-м, то ждали бы (многого от сборной. — прим.). А сейчас прошло много времени. За это время мы не вышли из группы в Лиге Наций.

Тем временем кот Ахилл предсказал поражение сборной России в матче с Бельгией.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 15:26
НЫТЬ не надо!..Как сказал "БУБНИК" :-наши могут ВСЕ!))))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:27
да пусть выходят хоть с четвёртого места какая разница игры нет радоваться нечему игроков толковых нет вчера посмотрел на матч открытие вот где игра у итальяшек даже турки смотрелись не плохо пока сами себе не забили а мы играем как колхозники на картофельном поле смотреть противно
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:49
Максимума уже добились, попав на Евро. А теперь предстоит позор из 3-х матчей и примитивный ожидаемый комментарий Черчесова, что сделали всё что могли, играя таким составом.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:05
Оптимизма у нас маловато
dadrail
dadrail
сегодня в 12:50
Посмотрим, что получится на деле
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 12:47
    Баобаб
    Баобаб
    сегодня в 12:40
    Осёл Фифа это круто.
    Rattlehead
    Rattlehead
    сегодня в 12:36
    Даже если выйдут с третьего места, то в 1/8 нарвутся на какую-нибудь Францию, которая камня на камне не оставит от отары Черчесова.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 12:33
    Шавка - посол ФИФА ?
    Куда послали , туда и посол... Посол алкоголизма !
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 12:26
    Я нашел в Вашем комментарии не одну, а три промашки: Миранчук, Черышев, Кокорин...
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 12:21
    Дойти до четвертьфинала несбыточная мечта
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 12:18
    Андрюха как всегда здраво рассуждает. С бельгийцами мы и рядом не стояли по составу, как в финансовом плане, так и в лигах, в которых играют бельгийцы. Даже датчане в большинстве играют в ТОП чемпионатах. У нас же таких всего ничего - Миранчук, Головин, Черышев да Кокорин. УХ ты, с Кокориным промашка вышла ;)
    Так что наша надежда будет в том, чтобы не проиграть крупно Бельгии (в идеале выцепить ничью), постараться забить побольше финнам в домашке и ждать чуда в Дании.
    Может, получится выйти, хотя бы и с третьего места...
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 12:17
    Кот Аршавин сделал свой прогноз...
    particular
    particular
    сегодня в 12:16
    Обозначить уровень - это познавательно, но про своё посольство не забыл ввернуть...
    ProKop92
    ProKop92
    сегодня в 12:13
    Набор слов. Не стоит больше ходить на Матч-Тв, посол...
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