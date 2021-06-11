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Жена Макарова: «Денис хочет проявить себя в сборной»

вчера, 23:14

Наталья, жена хавбека «Рубина» Дениса Макарова, рассказала, как её муж отреагировал на вызов в сборную России.

Это было его целью. Он обрадовался. Последние несколько лет он говорил, что хочет попасть в сборную. Я давно думала, что его должны вызвать.

Когда все случилось, думаю, для Дениса это было отчасти ожидаемо: он в себя очень верит. Каждую новую цель принимает очень достойно, идет к ней и всегда наготове. Предполагаю, что он обрадовался, но совсем сюрпризом это не стало.

Очень хочет дебютировать. Видно, что волнуется, но Денис умеет справляться с волнением. И он переживает за команду в целом, потому что первый раз попал в сборную и хочет себя проявить. А еще доказать болельщикам, что наши ребята на многое способны, потому что у нас много талантливых игроков.

Про тех, кто давно играет в сборной, Денис говорит: респект! Много лет они держатся на крутом уровне и показывают результат.

Накануне стало известно, что Макарова выгнали из академии в 12 лет из-за профнепригодности.

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Пепс
Пепс
сегодня в 01:58
Денис молодец.... с характером. Как и Дюпин... Поднялись сами, бились... Удачи пацаны!
ProKop92
ProKop92
сегодня в 00:07
Не повезло Наталье,что Саламонович никогда не реагирует на подлизывания
drug01
drug01
сегодня в 00:04
Будем желать удачу
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:51
А ведь и футболиста то нет ещё
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:22
Надо ещё попасть в основу, очень уж мало вероятно.
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