Жена Макарова: «Денис хочет проявить себя в сборной»

Наталья, жена хавбека «Рубина» , рассказала, как её муж отреагировал на вызов в сборную России.

Это было его целью. Он обрадовался. Последние несколько лет он говорил, что хочет попасть в сборную. Я давно думала, что его должны вызвать.

Когда все случилось, думаю, для Дениса это было отчасти ожидаемо: он в себя очень верит. Каждую новую цель принимает очень достойно, идет к ней и всегда наготове. Предполагаю, что он обрадовался, но совсем сюрпризом это не стало.

Очень хочет дебютировать. Видно, что волнуется, но Денис умеет справляться с волнением. И он переживает за команду в целом, потому что первый раз попал в сборную и хочет себя проявить. А еще доказать болельщикам, что наши ребята на многое способны, потому что у нас много талантливых игроков.

Про тех, кто давно играет в сборной, Денис говорит: респект! Много лет они держатся на крутом уровне и показывают результат.