Лайнер посвятил гол в ворота Северной Македонии Эриксену

Защитник сборной Австрии Штефан Лайнер отметился забитым голом в матче группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.
Лайнер посвятил свой гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время вчерашнего матча с Финляндией. Лайнер показал футболку с надписью: «Эриксен, оставайся сильным».
Обосную.
В мире страдают и умирают сотни детей. Девочки из-за болезней никогда не станут матерями, мальчики уходят ни разу не поцеловав любимую девушку и до них нет дела. ТО что с Эриксеном случилось, случается на каждом повороте. Он в конце концов не умер. Всю жизнь не работал а пинал мяч и получал огромные деньги, жил и будет жить ни в чём себе не отказывая. Так чего его жалеть и носится с ним. Скажу больше - жалость к полноценному и состоявшемуся человеку унижает.
Теперь по расизму. Если жизни чёрных так важны для европейского сообщества, то нужно не на колени падать, а для начала напоить сообща Африку, ведь большинство жителей Африки пьют из луж и живут в антисанитарных условиях. Лишь Каддафи начал уникальный проект обводнения и озеленения пустынь, но европейское сообщество, подлизывая америкосам/англичанам собственноручно уничтожило этот канал бомбардировками НАТО.
Поэтому всё в "прогрессивной Европе" наигранное, лживое и бесполезное.
Я многое повидал и много где побывал, я знаю о чём пишу.
Обосную.
В мире страдают и умирают сотни детей. Девочки из-за болезней никогда не станут матерями, мальчики уходят ни разу не поцеловав любимую девушку и до них нет дела. ТО что с Эриксеном случилось, случается на каждом повороте. Он в конце концов не умер. Всю жизнь не работал а пинал мяч и получал огромные деньги, жил и будет жить ни в чём себе не отказывая. Так чего его жалеть и носится с ним. Скажу больше - жалость к полноценному и состоявшемуся человеку унижает.
Теперь по расизму. Если жизни чёрных так важны для европейского сообщества, то нужно не на колени падать, а для начала напоить сообща Африку, ведь большинство жителей Африки пьют из луж и живут в антисанитарных условиях. Лишь Каддафи начал уникальный проект обводнения и озеленения пустынь, но европейское сообщество, подлизывая америкосам/англичанам собственноручно уничтожило этот канал бомбардировками НАТО.
Поэтому всё в "прогрессивной Европе" наигранное, лживое и бесполезное.
Я многое повидал и много где побывал, я знаю о чём пишу.
У футболистов появилась общая фаворитка)
У футболистов появилась общая фаворитка)