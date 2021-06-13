Лайнер посвятил гол в ворота Северной Македонии Эриксену

Россия в погоне за эмоциями из 2008-го и 2018-го. Дзюба и Черчесов хотят доказать, что правда в победах Не откажемся от еще одного полуфинала. Или на худой конец четвертьфинала.

Возвращение тройки в защите, новое нападение и высокий прессинг. 7 перемен, что спасут для России Евро-2020 Вместо перепалок с женами игроков предлагаем выход из группы.

Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет Глупость, которая стоила карьеры.

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