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Лайнер посвятил гол в ворота Северной Македонии Эриксену

сегодня, 19:54
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия1 : 1Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч идет

Защитник сборной Австрии Штефан Лайнер отметился забитым голом в матче группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

Лайнер посвятил свой гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время вчерашнего матча с Финляндией. Лайнер показал футболку с надписью: «Эриксен, оставайся сильным».

Лайнер посвятил гол в ворота Северной Македонии Эриксену

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Все комментарии
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:22
Объединился на словах. Так же на словах и с расизмом борются.
Обосную.
В мире страдают и умирают сотни детей. Девочки из-за болезней никогда не станут матерями, мальчики уходят ни разу не поцеловав любимую девушку и до них нет дела. ТО что с Эриксеном случилось, случается на каждом повороте. Он в конце концов не умер. Всю жизнь не работал а пинал мяч и получал огромные деньги, жил и будет жить ни в чём себе не отказывая. Так чего его жалеть и носится с ним. Скажу больше - жалость к полноценному и состоявшемуся человеку унижает.
Теперь по расизму. Если жизни чёрных так важны для европейского сообщества, то нужно не на колени падать, а для начала напоить сообща Африку, ведь большинство жителей Африки пьют из луж и живут в антисанитарных условиях. Лишь Каддафи начал уникальный проект обводнения и озеленения пустынь, но европейское сообщество, подлизывая америкосам/англичанам собственноручно уничтожило этот канал бомбардировками НАТО.
Поэтому всё в "прогрессивной Европе" наигранное, лживое и бесполезное.
Я многое повидал и много где побывал, я знаю о чём пишу.
David Young
David Young
сегодня в 20:00
Достойный шаг. Хорошо что футбольный мир объединился в стремлении поддержать Кристиана Эриксена.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:59
А если проиграете сборной Македонии, посветишь Дзюбашке проигрыш ???)))
alfranza
alfranza
сегодня в 19:57
За Эриксена все всей душой болеют!!!
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 19:56
Эриксен уже как дама, все голы ей посвящают)
У футболистов появилась общая фаворитка)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:56
Очень благородное дело...
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