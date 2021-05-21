«Локомотив» пригласит Сёмина на празднование столетия клуба

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что клуб планирует пригласить бывшего главного тренера команды на празднование столетия клуба.

Недавно у Юрия Павловича был день рождения, мы его поздравили. Общение продолжается. Как только будет решение — тогда все узнают. Сроки никто никогда не называл. У меня с Юрием Павловичем очень хорошие давние отношения. Думаю, что в каком-то формате к столетию клуба мы что-то организуем.