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«Локомотив» пригласит Сёмина на празднование столетия клуба

21 мая 2021, 21:42

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что клуб планирует пригласить бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина на празднование столетия клуба.

Недавно у Юрия Павловича был день рождения, мы его поздравили. Общение продолжается. Как только будет решение — тогда все узнают. Сроки никто никогда не называл. У меня с Юрием Павловичем очень хорошие давние отношения. Думаю, что в каком-то формате к столетию клуба мы что-то организуем.

Ранее Сёмин прокомментировал слухи о том, что «РЖД Арену» могут снести.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
21 мая в 22:35
Ещё бы не пригласили! А о каких достижения клуба, если бы не Палыч, говорили на этом юбилее?
Ironigor
Ironigor
21 мая в 22:07
Никакого отношения не имею к Локо, но этот человек у настоящих болельщиков футбола вызывает только Уважение !!! Нет Локо без Палыча , точно так же как и нет Палыча без Локо !!! С наступающим Праздником Вас Паровозники !!! Всем Добра !!!
1-я конная
1-я конная
21 мая в 22:06
Было бы странно, если бы не пригласили
Gahi
Gahi
21 мая в 21:51, ред.
Трудно представить такой праздник без Юрия Павловича Семина. Удачи
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