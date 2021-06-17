«Атлетико» отклонил предложение «Сити» по обмену Фелиша на Бернарду Силву

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17 июня 2021, 12:18

«Манчестер Сити» заинтересован в переходе нападающего «Атлетико» .

Как сообщается, «горожане» предложили мадридскому клубу обмен с участием Фелиша и . В «Атлетико» заинтересованы в подписании Силвы, однако «матрасники» не намерены отпускать одного из своих лидеров. Руководство мадридского клуба уведомило «Манчестер Сити», что Фелиш не покинет команду этим летом.

Бернарду Силва заинтересован в уходе из «Манчестер Сити», португалец хочет попробовать новый вызов. Полузащитник склоняется к переходу в «Барселону».