«Атлетико» отклонил предложение «Сити» по обмену Фелиша на Бернарду Силву

«Манчестер Сити» заинтересован в переходе нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.
Как сообщается, «горожане» предложили мадридскому клубу обмен с участием Фелиша и Бернарду Силвы. В «Атлетико» заинтересованы в подписании Силвы, однако «матрасники» не намерены отпускать одного из своих лидеров. Руководство мадридского клуба уведомило «Манчестер Сити», что Фелиш не покинет команду этим летом.
Бернарду Силва заинтересован в уходе из «Манчестер Сити», португалец хочет попробовать новый вызов. Полузащитник склоняется к переходу в «Барселону».