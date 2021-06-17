Рамос хочет получать в новом клубе € 12 млн в год и не перейдёт в «Севилью»

1623904295

17 июня 2021, 07:31

Защитник , покидающий мадридский «Реал», не вернётся в «Севилью», за которую выступал до перехода в «Королевский клуб».

По данным источника, «Севилья» не рассматривала кандидатуру 35-летнего испанца. Отмечается, что Рамос ведёт переговоры с другим клубом.