Рамос хочет получать в новом клубе € 12 млн в год и не перейдёт в «Севилью»

Защитник Серхио Рамос, покидающий мадридский «Реал», не вернётся в «Севилью», за которую выступал до перехода в «Королевский клуб».
По данным источника, «Севилья» не рассматривала кандидатуру 35-летнего испанца. Отмечается, что Рамос ведёт переговоры с другим клубом.
Испанские СМИ отмечают, что в новом клубе Рамос рассчитывает на зарплату в 12 млн евро в год.
Пару лет назад еще можно было выкручивать Переса в бараний рог, зная, что тебя любой клуб с руками и ногами оторвет. Но сейчас уже 35 лет - это закат карьеры. Клубам проще и дешевле купить/вырастить молодого мотивированного игрока с низкой з/п, который будет рвать жилы, чем подписать пенсионера с именем, но с зарплатой 12 млн. евро. Футбол - это давно бизнес.
Пару лет назад еще можно было выкручивать Переса в бараний рог, зная, что тебя любой клуб с руками и ногами оторвет. Но сейчас уже 35 лет - это закат карьеры. Клубам проще и дешевле купить/вырастить молодого мотивированного игрока с низкой з/п, который будет рвать жилы, чем подписать пенсионера с именем, но с зарплатой 12 млн. евро. Футбол - это давно бизнес.