ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2020/2021

Рамос хочет получать в новом клубе € 12 млн в год и не перейдёт в «Севилью»

17 июня 2021, 07:31

Защитник Серхио Рамос, покидающий мадридский «Реал», не вернётся в «Севилью», за которую выступал до перехода в «Королевский клуб».

По данным источника, «Севилья» не рассматривала кандидатуру 35-летнего испанца. Отмечается, что Рамос ведёт переговоры с другим клубом.

Испанские СМИ отмечают, что в новом клубе Рамос рассчитывает на зарплату в 12 млн евро в год.

Все новости
СлухиАнчелотти заинтересован в трансфере защитника «Боруссии» Дортмунд Геррейру
Сегодня, 00:12 Комментарии2
СлухиМарку Силва, которым интересовался ЦСКА, может возглавить «Вест Бромвич»
Вчера, 19:10 Комментарии4
Слухи«Челси» предлагает «Интеру» трёх футболистов за трансфер Хакими
Вчера, 17:53 Комментарии13
СлухиКунде может заменить Варана в «Реале»
Вчера, 16:14 Комментарии3
СлухиАленья может перейти из «Барсы» в «Гранаду». На трансфере настаивает Морено
Вчера, 16:09 Комментарии2
СлухиН'Зонзи, скорее всего, перейдёт в «Бенфику». Моуриньо не видит его в «Роме»
Вчера, 15:56 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
17 июня в 15:12
Псж, Сити ,мю, юве дадут ему такую зарплату
Ironigor
Ironigor
17 июня в 10:35
Обыкновенные сказки , обычного фантазёра . Дальний родственник Арустамяна !!!)))
ProKop92
ProKop92 ответ sv_1969 (раскрыть)
17 июня в 10:32
Наиболее реальные варианты : ПСЖ и МЛС. На пару лет, думаю, мог бы быть полезен тому же ПСЖ, который заметно усиливается сейчас
sv_1969
sv_1969 ответ ProKop92 (раскрыть)
17 июня в 10:24
Не думаю что много их
stanichnik
stanichnik
17 июня в 10:03
С такими запросами можно остаться вообще без клуба.
NOVA
NOVA
17 июня в 09:39
погнался за деньгами значит, а мог бы и остаться и согласиться на условия Реала!!
Мessi 10
Мessi 10
17 июня в 09:34
Загнул. Надо реально оценивать свой возраст и футбольный рынок.
Пару лет назад еще можно было выкручивать Переса в бараний рог, зная, что тебя любой клуб с руками и ногами оторвет. Но сейчас уже 35 лет - это закат карьеры. Клубам проще и дешевле купить/вырастить молодого мотивированного игрока с низкой з/п, который будет рвать жилы, чем подписать пенсионера с именем, но с зарплатой 12 млн. евро. Футбол - это давно бизнес.
ProKop92
ProKop92 ответ sv_1969 (раскрыть)
17 июня в 09:24
Реал не любит. Другой клуб заплатит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июня в 09:11
Еще один атракцион невиданной жадности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 09:05
В 35 лет просить зарплату лям в месяц - явный перебор. Нужно адекватно оценивать свои силы и возраст. Иначе можно попасть в смешное положение ...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июня в 08:37
Рамос много хочет
Василий Корнечук
Василий Корнечук
17 июня в 08:36
очень много разговоров, слишком много
112910415
112910415
17 июня в 08:32
мало кто так расщедрится !
sv_1969
sv_1969 ответ ProKop92 (раскрыть)
17 июня в 08:21
Они не любят платить
ProKop92
ProKop92
17 июня в 08:16
Учитывая медийность Рамоса, можно и заплатить. Окупится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 08:13
Рамосу можно и заплатить!
SHMEL
SHMEL
17 июня в 08:04
Губёшки -то раскатал...Вряд ли он найдёт где-то клуб, где ему дадут такие деньги.
ДСА
ДСА
17 июня в 07:59
Похоже больше 5 млн. ему никто и не даст.
Рaтмир
Рaтмир
17 июня в 07:56
Ну что то совсем не скромное желание в таком возрасте
Legend 6
Legend 6 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
17 июня в 07:55
Скатертью дорожка
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 июня в 07:41
Наверно в ПСЖ перейдет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100