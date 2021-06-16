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«Челси» намерен подписать Мэддисона вместо Зиеша

16 июня 2021, 16:25

Полузащитник Хаким Зиеш может уйти из «Челси» этим летом.

Как сообщается, лондонский клуб рассматривает вариант с продажей марокканца. Футболист не входит в планы Томаса Тухеля. Если Зиеш покинет «Челси», «синие» предпримут попытку подписать полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.

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Van Vanovich
Van Vanovich ответ azkan (раскрыть)
17 июня в 07:00
Да нет, Тухель его не взлюбил почему то.
azkan
azkan ответ Van Vanovich (раскрыть)
17 июня в 00:30
Тупые тренеры не играют дважды подряд в финалах Лиги Чемпионов и побеждают))
А Зиеш вообще разленился и не играет. У него нет взаимопонимания с партнерами.
Передачи идут в никуда. Можно посмотреть любую его игру и убедится в этом.
У него было много шансов и времени. Значить не его судьба Челси.
Van Vanovich
Van Vanovich
16 июня в 18:52
Тухель тупой, у него такой мастер как Зиеш сидит.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 июня в 18:23
При Маунте и Хаверце зачем им Мэддисон, также как Зиеш на банке сидеть.
ДСА
ДСА
16 июня в 16:57
Вполне хорошая замена.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 16:26
Зиеш чемто не приглянулся
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