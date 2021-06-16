«Челси» намерен подписать Мэддисона вместо Зиеша

Полузащитник Хаким Зиеш может уйти из «Челси» этим летом.
Как сообщается, лондонский клуб рассматривает вариант с продажей марокканца. Футболист не входит в планы Томаса Тухеля. Если Зиеш покинет «Челси», «синие» предпримут попытку подписать полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.
А Зиеш вообще разленился и не играет. У него нет взаимопонимания с партнерами.
Передачи идут в никуда. Можно посмотреть любую его игру и убедится в этом.
У него было много шансов и времени. Значить не его судьба Челси.
А Зиеш вообще разленился и не играет. У него нет взаимопонимания с партнерами.
Передачи идут в никуда. Можно посмотреть любую его игру и убедится в этом.
У него было много шансов и времени. Значить не его судьба Челси.