«Челси» намерен подписать Мэддисона вместо Зиеша

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16 июня 2021, 16:25

Полузащитник может уйти из «Челси» этим летом.

Как сообщается, лондонский клуб рассматривает вариант с продажей марокканца. Футболист не входит в планы Томаса Тухеля. Если Зиеш покинет «Челси», «синие» предпримут попытку подписать полузащитника «Лестера» .