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Куман сообщил, что «Барселона» близка к подписанию Депая

17 июня 2021, 04:30

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай в ближайшее время должен перебраться в «Барселону». 27-летний футболист признался, что хочет играть под руководством Рональда Кумана, и наставник каталонской команды вскоре анонсировал трансфер Депая.

Мемфис кое-что сказал по этому поводу сегодня, и я могу это подтвердить. Он ещё не подписан, но уже почти. Я хотел заполучить его в январе. Но если это произойдёт сейчас, тоже будет здорово. Мы знаем, на что мы способны вместе.

Депай перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента. Ранее сообщалось о том, что голландец уже согласовал личный контракт с «сине-гранатовыми».

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Все комментарии
h8you
h8you
17 июня в 13:23
дембеле месси агуэрро гризманн,куда еще депая
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июня в 09:46
Куман это типа Зидан - понтов много толку нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 09:09
Карлик не даст ему выжить.
Брулин
Брулин
17 июня в 08:41
Теперь с Кумана будут спрашивать по максималке. Хотелки его выполнены, так что будь добр давай результат.
particular
particular
17 июня в 08:34
Куман наверное думает, что Депай решит все проблемы... Вряд ли...
112910415
112910415
17 июня в 08:31
и это радует
ProKop92
ProKop92
17 июня в 08:05
Вот будет хохма,если не подпишут
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 июня в 08:00
Думаю он должен вписаться в игру команды.
Legend 6
Legend 6 ответ zooveterinar (раскрыть)
17 июня в 07:59
Ды не то чтобы выгоняли, просто ждали решения Хави, а он сказал что еще рано) а альтернатив не так и много.
zooveterinar
zooveterinar
17 июня в 07:35
Кумана ,как выгоняли из барсы, вот по оконцовке сезона? Передумали!?
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
17 июня в 07:00
Зря переходит.там гном играть не даст)
avici_liverpool
avici_liverpool
17 июня в 06:56
вейналдум тоже был близок
Van Vanovich
Van Vanovich
17 июня в 06:51
Классное усиление было бы. Еще бы Схюрса из Аякса и Ботмана из Лилля!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 05:11
Призы получены . Огромное спасибо.
Василий 50
Василий 50
17 июня в 05:11
Такой игрок и свободный агент...
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 04:50
Это будет хорошо для Барселоны.
ДАША Д
ДАША Д
17 июня в 04:31
Тренер лучше всех все знает.
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