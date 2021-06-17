Куман сообщил, что «Барселона» близка к подписанию Депая

1623893455

17 июня 2021, 04:30

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов в ближайшее время должен перебраться в «Барселону». 27-летний футболист признался, что хочет играть под руководством , и наставник каталонской команды вскоре анонсировал трансфер Депая.

Мемфис кое-что сказал по этому поводу сегодня, и я могу это подтвердить. Он ещё не подписан, но уже почти. Я хотел заполучить его в январе. Но если это произойдёт сейчас, тоже будет здорово. Мы знаем, на что мы способны вместе.

Депай перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента. Ранее сообщалось о том, что голландец уже согласовал личный контракт с «сине-гранатовыми».