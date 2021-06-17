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«Ливерпуль» может подписать «нового Баллака» в качестве замены Вейналдума

17 июня 2021, 08:44

«Ливерпуль» намерен подписать футболиста в центр полузащиты после ухода из клуба Джорджиньо Вейналдума.

Как сообщается, «красные» рассматривают вариант с трансфером хавбека «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера, который выступает за сборную Австрии на Евро-2020. 21-летний игрок является более универсальным, чем Вейналдум, а в прошлом интерес к нему проявлял «Манчестер Юнайтед». В Германии Баумгартнера сравнивают с бывшим полузащитником сборной Михаэлем Баллаком и футболистом «Челси» Каем Хаверцом.

В прошлом сезоне Баумгартнер провёл 41 матч за «Хоффенхайм» во всех турнирах, записав на свой счёт 9 голов и 7 результативных передач. Альтернативным вариантом для «Ливерпуля» является Юри Тилеманс из «Лестера».

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Klaus-S
Klaus-S ответ dzvinka (раскрыть)
17 июня в 11:12
Уже решено официально, что сб. Германии возглавит Флик.
Клопп по контракту ещё 3 года должен отработать в Ливерпуле..
dzvinka
dzvinka
17 июня в 10:46, ред.
парень интересный... Баллака я там увидел не много, как и прямой замены Вейналдуму тоже,
но в целом можно было бы взять парня на вырост. Особенно если Клопп будет оставаться еще на 2 года а не уйдет в сборную после грядущей отставки Лева... тогда он сможет развить австрияка я думаю.
ProKop92
ProKop92
17 июня в 09:19
Баллак один!
ДСА
ДСА
17 июня в 09:03
Средства позволяют Ливерпулю подписать кого угодно.
Конкурс бот
Конкурс бот
17 июня в 09:00
Наталья Алекс больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 29. Поздравляем! Чемпионат Европы 2020
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 08:54
Очень не люблю такие понятия как "новый Баллок", "новый Буффон".
Человек должен не копировать какую-то звезду, а быть самим собой.
С плюсами или минусами, но самим собой. А быть дублем другого игрока - это последнее занятие....
particular
particular
17 июня в 08:50, ред.
Руки прочь от Хоффенхайма!...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 08:48
У него отличная статистика
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