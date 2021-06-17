«Ливерпуль» может подписать «нового Баллака» в качестве замены Вейналдума

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17 июня 2021, 08:44

«Ливерпуль» намерен подписать футболиста в центр полузащиты после ухода из клуба Джорджиньо Вейналдума.

Как сообщается, «красные» рассматривают вариант с трансфером хавбека «Хоффенхайма» , который выступает за сборную Австрии на Евро-2020. 21-летний игрок является более универсальным, чем Вейналдум, а в прошлом интерес к нему проявлял «Манчестер Юнайтед». В Германии Баумгартнера сравнивают с бывшим полузащитником сборной Михаэлем Баллаком и футболистом «Челси» Каем Хаверцом.

В прошлом сезоне Баумгартнер провёл 41 матч за «Хоффенхайм» во всех турнирах, записав на свой счёт 9 голов и 7 результативных передач. Альтернативным вариантом для «Ливерпуля» является Юри Тилеманс из «Лестера».