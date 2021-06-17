«Ливерпуль» может подписать «нового Баллака» в качестве замены Вейналдума

«Ливерпуль» намерен подписать футболиста в центр полузащиты после ухода из клуба Джорджиньо Вейналдума.
Как сообщается, «красные» рассматривают вариант с трансфером хавбека «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера, который выступает за сборную Австрии на Евро-2020. 21-летний игрок является более универсальным, чем Вейналдум, а в прошлом интерес к нему проявлял «Манчестер Юнайтед». В Германии Баумгартнера сравнивают с бывшим полузащитником сборной Михаэлем Баллаком и футболистом «Челси» Каем Хаверцом.
В прошлом сезоне Баумгартнер провёл 41 матч за «Хоффенхайм» во всех турнирах, записав на свой счёт 9 голов и 7 результативных передач. Альтернативным вариантом для «Ливерпуля» является Юри Тилеманс из «Лестера».
Клопп по контракту ещё 3 года должен отработать в Ливерпуле..
Клопп по контракту ещё 3 года должен отработать в Ливерпуле..
но в целом можно было бы взять парня на вырост. Особенно если Клопп будет оставаться еще на 2 года а не уйдет в сборную после грядущей отставки Лева... тогда он сможет развить австрияка я думаю.
но в целом можно было бы взять парня на вырост. Особенно если Клопп будет оставаться еще на 2 года а не уйдет в сборную после грядущей отставки Лева... тогда он сможет развить австрияка я думаю.
Человек должен не копировать какую-то звезду, а быть самим собой.
С плюсами или минусами, но самим собой. А быть дублем другого игрока - это последнее занятие....
Человек должен не копировать какую-то звезду, а быть самим собой.
С плюсами или минусами, но самим собой. А быть дублем другого игрока - это последнее занятие....