В «Краснодаре» объяснили наличие профиля Рондона на официальном сайте клуба

Сотрудник «Краснодара» объяснил причину появления профиля экс-форварда ЦСКА на официальном сайте клуба.

Все очень просто — как и у многих других футбольных клубов, в админке сайта «Краснодара» существуют профили футболистов, с которыми когда-либо играли команды структуры ФК «Краснодар».

Там тысячи игроков — и это просто часть структуры сайта. Там вбиты условные данные, для большинства игроков они одинаковые, за исключением имени и фамилии. Например, можно найти профиль Халка или какого-нибудь неизвестного игрока третьей лиги.

Соответственно, наличие профиля Саломона Рондона на сайте «Краснодара» ни о чем не говорит. И это не делает чести тем, кто из этого пытается делать новости.