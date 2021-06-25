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В «Краснодаре» объяснили наличие профиля Рондона на официальном сайте клуба

сегодня, 14:14

Сотрудник «Краснодара» объяснил причину появления профиля экс-форварда ЦСКА Саломона Рондона на официальном сайте клуба.

Все очень просто — как и у многих других футбольных клубов, в админке сайта «Краснодара» существуют профили футболистов, с которыми когда-либо играли команды структуры ФК «Краснодар».

Там тысячи игроков — и это просто часть структуры сайта. Там вбиты условные данные, для большинства игроков они одинаковые, за исключением имени и фамилии. Например, можно найти профиль Халка или какого-нибудь неизвестного игрока третьей лиги.

Соответственно, наличие профиля Саломона Рондона на сайте «Краснодара» ни о чем не говорит. И это не делает чести тем, кто из этого пытается делать новости.

В мае появлялась информация, что Рондон может перейти в «Краснодар».

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 15:14
Играл ,значит пускай будет
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:02
Вот не удивлюсь)))
112910415
112910415
сегодня в 14:57
романтично, трогательно, необъяснимо,непонятно
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:37
Он вообще никому не нужен, разве что лично Ганчаренко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:32
Нифига не понял, но было интересно...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:21
Думаю он им не нужен
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