«Краснодар» интересуется форвардом из чемпионата Беларуси

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сегодня, 13:47

Нападающий солигорского «Шахтёра» заинтересовал «Краснодар».

Дарбо перешел в чемпионат Беларуси в зимнее трансферное окно из северомакедонского «Шкупи» за 700 тысяч евро. Контракт футболиста с «Шахтёром» рассчитан до конца 2023 года.

22-летний футболист в нынешнем сезоне Высшей лиги Беларуси принял участие в 13 играх, забил 13 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее утверждалось, что «Краснодар» вступил в переговоры с «Арсеналом» по переходу полузащитника Лукаса Торрейры.