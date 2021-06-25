«Краснодар» интересуется форвардом из чемпионата Беларуси

Нападающий солигорского «Шахтёра» Дембо Дарбо заинтересовал «Краснодар».
Дарбо перешел в чемпионат Беларуси в зимнее трансферное окно из северомакедонского «Шкупи» за 700 тысяч евро. Контракт футболиста с «Шахтёром» рассчитан до конца 2023 года.
22-летний футболист в нынешнем сезоне Высшей лиги Беларуси принял участие в 13 играх, забил 13 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее утверждалось, что «Краснодар» вступил в переговоры с «Арсеналом» по переходу полузащитника Лукаса Торрейры.
А то с утра какие то Торрейры лондонские фигурировали...)))
А то с утра какие то Торрейры лондонские фигурировали...)))