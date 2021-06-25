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«Краснодар» интересуется форвардом из чемпионата Беларуси

сегодня, 13:47

Нападающий солигорского «Шахтёра» Дембо Дарбо заинтересовал «Краснодар».

Дарбо перешел в чемпионат Беларуси в зимнее трансферное окно из северомакедонского «Шкупи» за 700 тысяч евро. Контракт футболиста с «Шахтёром» рассчитан до конца 2023 года.

22-летний футболист в нынешнем сезоне Высшей лиги Беларуси принял участие в 13 играх, забил 13 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее утверждалось, что «Краснодар» вступил в переговоры с «Арсеналом» по переходу полузащитника Лукаса Торрейры.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:12
В Северной Македонии у него результативность была примерно на том же уровне, что и в чемпионате Беларуси сейчас. Нападающий нужен "Краснодару". Как по мне, вариант интересный, по нынешним временам особо не затратный, и с учетом возраста перспективный. Как обычно личное мнение.
dok66
dok66
сегодня в 14:13
Вот это более понятный интерес Краснодара , а то ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:09
Ну вот....ближе к истине....
А то с утра какие то Торрейры лондонские фигурировали...)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:53
Краснодар интересуют родные негры.
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