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У Торрейры есть предложение из России. «Арсенал» оценивает игрока в €20 млн

сегодня, 06:28

Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уругвая Лукас Торрейра может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге.

По словам агента игрока, у 25-летнего хавбека есть предложения из Испании, Франции и России, однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в итальянской Серии А. Агент также отметил, что «Арсенал» понимает ситуацию и готов расстаться с уругвайцем.

«Канониры» хотят выручить за Торрейру 20 млн евро. В его услугах заинтересован «Лацио».

Минувший сезон Торрейра провёл в мадридском «Атлетико». В апреле этого года игрок заявил, что после смерти матери больше не хочет выступать за клубы из Европы.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 07:17
Немногие клубы России могут позволить себе купить его...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:06
Уверен, что он не окажется в нашем чемпионате.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:38
Да для наших команд это сущие копейки
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:34
Когда две новости про Арсеналы стоят рядом - можно запутаться).
shlomo
shlomo
сегодня в 06:30
Пока только интересы и ничего большего
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