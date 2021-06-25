У Торрейры есть предложение из России. «Арсенал» оценивает игрока в €20 млн

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сегодня, 06:28

Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уругвая может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге.

По словам агента игрока, у 25-летнего хавбека есть предложения из Испании, Франции и России, однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в итальянской Серии А. Агент также отметил, что «Арсенал» понимает ситуацию и готов расстаться с уругвайцем.

«Канониры» хотят выручить за Торрейру 20 млн евро. В его услугах заинтересован «Лацио».

Минувший сезон Торрейра провёл в мадридском «Атлетико». В апреле этого года игрок заявил, что после смерти матери больше не хочет выступать за клубы из Европы.