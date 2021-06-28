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Алдонин: «Работа Карасёва на Евро — это определённый плюс нашему футболу»

28 июня 2021, 15:47

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин оценил работу арбитра Сергея Карасёва на Евро-2020.

Карасёв проводит качественную работу на этом чемпионате Европы. Могу сказать, что все решения он принимает спокойно и уверенно. Приятно смотреть на такое судейство. Его работа — это определённый плюс нашему футболу, что у нас появляется судья с европейским авторитетом.

Главное, чтобы уверенность, которая есть у Карасёва, передавалась другим судьям. Обслуживая матчи на европейской арене, он получает бесценный опыт, которым может поделиться с другими молодыми и амбициозными партнерами по судейскому цеху.

Ранее народный артист РФ Михаил Боярский выразил мнение, что Карасёв может обслужить финал Евро-2020.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
28 июня в 20:22
Как только вернётся в РПЛ и сделает пару ошибок, без которых судейство невозможно, те, кто сейчас поёт ему дифирамбы, с удовольствием окунут его в грязь, приговаривая при этом: "Это тебе не Европа, а Россия - матушка ". Нисколько не сомневаюсь в этом.
Beekeeper
Beekeeper
28 июня в 17:43
это плюс нашем судьям, а наш футбол тут не при чем. Играть не умеют все равно.
Супервайзер
Супервайзер
28 июня в 17:36
Футбол как зеркало российской действительности, в котором Карасев оказался чуть ли не единственным честным судьей.
))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 июня в 17:07
Это и минус для росфутбола. Что не даёт им судить также в РПЛ? На международном уровне судят без косяков, а на внутреннем чемпионате слепнут и глохнут. Отсюда мысли потом о подводных течениях..
LOpp
LOpp
28 июня в 16:38
это единственный плюс нашему футболу.
Может Карасева главным тренером назначить?
VeniaminS
VeniaminS
28 июня в 16:19
Пока работает нормально
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 16:03
Когда Сергей Карасёв - единственный судья, которым возможно гордиться на международном уровне, единственный представитель страны, который имеет отношение к футболу и которым возможно гордиться, то это не определённый плюс нашему футболу....!

ЭТО ОГРОМНЫЙ ПЛЮС СЕРГЕЮ КАРАСЁВУ, который в стране, в которой всё, что связано с футболом, "Тьма беспросветная" добился признания, уважения, на международном уровне! И которым можно гордиться его соотечественникам!

Респект Сергею Геннадьевичу!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 июня в 15:55
Реально, Карась на Евро хорош, не иначе из него делают нового Коллину.
PrideOfLondon
PrideOfLondon
28 июня в 15:52
Молодец, гордость российского футбола!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 15:51
Карась отработал на отлично!
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