Алдонин: «Работа Карасёва на Евро — это определённый плюс нашему футболу»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин оценил работу арбитра Сергея Карасёва на Евро-2020.
Карасёв проводит качественную работу на этом чемпионате Европы. Могу сказать, что все решения он принимает спокойно и уверенно. Приятно смотреть на такое судейство. Его работа — это определённый плюс нашему футболу, что у нас появляется судья с европейским авторитетом.
Главное, чтобы уверенность, которая есть у Карасёва, передавалась другим судьям. Обслуживая матчи на европейской арене, он получает бесценный опыт, которым может поделиться с другими молодыми и амбициозными партнерами по судейскому цеху.
Ранее народный артист РФ Михаил Боярский выразил мнение, что Карасёв может обслужить финал Евро-2020.
ЭТО ОГРОМНЫЙ ПЛЮС СЕРГЕЮ КАРАСЁВУ, который в стране, в которой всё, что связано с футболом, "Тьма беспросветная" добился признания, уважения, на международном уровне! И которым можно гордиться его соотечественникам!
Респект Сергею Геннадьевичу!!!
ЭТО ОГРОМНЫЙ ПЛЮС СЕРГЕЮ КАРАСЁВУ, который в стране, в которой всё, что связано с футболом, "Тьма беспросветная" добился признания, уважения, на международном уровне! И которым можно гордиться его соотечественникам!
Респект Сергею Геннадьевичу!!!