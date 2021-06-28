Алдонин: «Работа Карасёва на Евро — это определённый плюс нашему футболу»

Бывший футболист сборной России оценил работу арбитра Сергея Карасёва на Евро-2020.

Карасёв проводит качественную работу на этом чемпионате Европы. Могу сказать, что все решения он принимает спокойно и уверенно. Приятно смотреть на такое судейство. Его работа — это определённый плюс нашему футболу, что у нас появляется судья с европейским авторитетом.

Главное, чтобы уверенность, которая есть у Карасёва, передавалась другим судьям. Обслуживая матчи на европейской арене, он получает бесценный опыт, которым может поделиться с другими молодыми и амбициозными партнерами по судейскому цеху.