Россиянин Карасёв удалил де Лигта в матче Нидерланды — Чехия

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27 июня 2021, 20:30

Российский рефери Сергей Карасёв обслуживает матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия. В начале 2-го тайма россиянин показал прямую красную карточку защитнику «оранжевых» , который сыграл рукой, прерывая выход один на один.

Изначально Карасёв не собирался удалять игрока «Ювентуса», но после подсказки помощника ВАР пошел просмотреть эпизод по монитору, после чего достал красную карточку.

Карасёв получает положительные отзывы за свою работу на Евро и может даже претендовать на финал турнира.