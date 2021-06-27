Россиянин Карасёв удалил де Лигта в матче Нидерланды — Чехия

Российский рефери Сергей Карасёв обслуживает матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия. В начале 2-го тайма россиянин показал прямую красную карточку защитнику «оранжевых» Матийсу де Лигту, который сыграл рукой, прерывая выход один на один.
Изначально Карасёв не собирался удалять игрока «Ювентуса», но после подсказки помощника ВАР пошел просмотреть эпизод по монитору, после чего достал красную карточку.
Карасёв получает положительные отзывы за свою работу на Евро и может даже претендовать на финал турнира.