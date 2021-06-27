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Россиянин Карасёв удалил де Лигта в матче Нидерланды — Чехия

27 июня 2021, 20:30
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 2Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Российский рефери Сергей Карасёв обслуживает матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия. В начале 2-го тайма россиянин показал прямую красную карточку защитнику «оранжевых» Матийсу де Лигту, который сыграл рукой, прерывая выход один на один.

Изначально Карасёв не собирался удалять игрока «Ювентуса», но после подсказки помощника ВАР пошел просмотреть эпизод по монитору, после чего достал красную карточку.

Карасёв получает положительные отзывы за свою работу на Евро и может даже претендовать на финал турнира.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
28 июня в 09:56
Даже красная это не причина так залететь от Чехии. Как будто на одном защитнике держалась вся оборона голландии
Бубнин
Бубнин
28 июня в 08:53
Положительные отзывы за работу на Евро только снизят трансферную стоимость Карасева в РПЛ.
112910415
112910415
28 июня в 07:25
против ВАРа не попрёшь, как говорится
ZA POROGA
ZA POROGA
28 июня в 07:24
+ к боингу еще и рашенкарась (((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 июня в 23:30
Сегодня Россию ненавидит вся Голандия,спасибо Карасёв!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ valeron4321 (раскрыть)
27 июня в 23:03
На ВАРе четыре судьи сидят , они и увидели нарушение.
протон1
протон1
27 июня в 22:44
хоть рефери радует за футбол. что никогда не было такое за историю. всегда ведь были негативы отзывы. зверюга карась
Землянин
Землянин
27 июня в 22:40
Ну он то жёлтую поставил, удалил Вар, считай ✌️
valeron4321
valeron4321 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 июня в 22:15
Странно, немецкий судья, который комментарий дал, высказался в ключе, что там толчок от чеха, но после падения уже и руки там совершенно роли не играют уже.
Gahi
Gahi
27 июня в 22:14
Для Карасёва эта была уже третья игра на турнире, что и является большим доверием к Российскому арбитру. Даже в матче между Нидерланды и Чехии он не собирался портить матч и удалять с игры де Лигта и только вмешательство судьи на ВАРе англичанина, которого Карасёв не мог проигнорировать, пришлось прислушаться, показать красную карточку и удалить игрока. Но в целом судейство Карасёва достаточно квалифицированное что даёт возможность надеяться что он получит назначение обслуживать матчи Чемпионата Европы и дольше. Удачи
Rattlehead
Rattlehead ответ Van Vanovich (раскрыть)
27 июня в 22:02
Сперва Карасёв так и сделал, но ВАР показал умышленную игру рукой, сорвавшую выход один на один, а это стопроцентное удаление.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
27 июня в 21:54
с этим не поспоришь явная игра рукой все по чесноку
Твой Арсен
Твой Арсен
27 июня в 21:34, ред.
Сорри за флуд, но даже нейросеть Яндекса выкупает =)
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июня в 21:31
Де Лигт сам виноват, вдвоем выходили на вратаря, так что желтой было никак не обойтись . Тем более ВАР настаивал , а там бригада сидит, против большинства не попрешь, да смысл идти против??? Явная красная. Серега принял правильное решение. Жаль голландцев , но кто то должен был вылететь.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
27 июня в 21:24
Не судьба голландцам!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 21:23
Карасёв абсолютно правильно удалил голландца.
STVA 1
STVA 1
27 июня в 21:23, ред.
    КЭТиК
    КЭТиК
    27 июня в 21:22
    Не все могут судить честно.
    shlomo
    shlomo
    27 июня в 21:17
    Ну все Карась уже вписал себя в историю футбола....получит заслуженного арбитра в Чехии...заодно и гражданство...:))))
    mihaluch
    mihaluch
    27 июня в 21:12
    Что поделаешь если такие правила.
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ Ironigor (раскрыть)
    27 июня в 21:10
      Ironigor
      Ironigor
      27 июня в 21:09
      Сергею Карасёву Респект и Уважение !!!
      Единственный Рссиянен за работу которого на Чемпионате Европы можно только гордиться !!!
      Удачи и больших Успехов Сергею и пусть продолжится его работа на Чемпионате Европы !!!
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      27 июня в 21:04
      Можно было и жёлтую дать.
      Чёрный рыцарь
      Чёрный рыцарь
      27 июня в 21:02
      Я зауважал ручного Карася, он помог братьям Чехам. Теперь хоть будет за кого болеть в 1/4.
      pzfyd9mubqh7
      pzfyd9mubqh7
      27 июня в 21:00
      На самом деле испортил игру,можно было желтую показать и продолжить,прямо как Дзюба и Черчесов,третий Карась.
      311
      311
      27 июня в 20:48
      Будет единственным россиянином, дошедшим до финала!)
      Little Caprice
      Little Caprice
      27 июня в 20:34
      "может даже претендовать на финал турнира" - никто не позволит судить финал арбитру, не вставшему на колено. Иначе вой дойдёт до самого Капитолия.
      Aris
      Aris
      27 июня в 20:32, ред.
      Карасев испортил всю игру! Он так и не разобрался, кто первый то фолил??? НЕ видать ему финала!
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