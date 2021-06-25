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Карасёв рассудит матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия

сегодня, 11:20
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехия27.06.2021 в 19:00 Не начался

Россиянин Сергей Карасёв назначен главным арбитром встречи 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.

Помощниками Карасёва будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За ВАР будет отвечать Стюарт Эттуэлл (Англия). Резервный рефери — Стефани Фраппар (Франция).

Встреча пройдет 27 июня в Будапеште.

Ранее Карасёв судил матч Евро Германия — Венгрия.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:41
Хоть кто-то из наших на Евро остался
Знатог
Знатог
сегодня в 12:28
Доплывёт до финала?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:18
Был бы Вилков или Лапочкин у чехов был бы шанс....
А так результат очевиден...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:12
Точно ! Это как одни едят капусту ,другие - мясо ,а в целом мы все едим голубцы !!! )))))))))))) Глядишь - а вроде ничего получается ! ))))
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:51
Кому доверили?
cska1948
cska1948
сегодня в 11:49
Карасёв рассудит матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия
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Разве это не повод для Дюкова гордится российским футболом? Наш представитель есть в 1/8 финала, а значит и тренера сборной снимать не за что! Ведь в целом выступили неплохо...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:38
Доверили значит
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:35
Так и до финала дойдет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:33
А Карась молодец, пользуется уважением в УЕФА и ФИФА.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:24
Единственный россиянин, который вышел в плей-офф:
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