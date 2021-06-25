Карасёв рассудит матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия

Россиянин Сергей Карасёв назначен главным арбитром встречи 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.
Помощниками Карасёва будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За ВАР будет отвечать Стюарт Эттуэлл (Англия). Резервный рефери — Стефани Фраппар (Франция).
Встреча пройдет 27 июня в Будапеште.
Ранее Карасёв судил матч Евро Германия — Венгрия.
А так результат очевиден...
А так результат очевиден...
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Разве это не повод для Дюкова гордится российским футболом? Наш представитель есть в 1/8 финала, а значит и тренера сборной снимать не за что! Ведь в целом выступили неплохо...
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Разве это не повод для Дюкова гордится российским футболом? Наш представитель есть в 1/8 финала, а значит и тренера сборной снимать не за что! Ведь в целом выступили неплохо...