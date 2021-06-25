ГлавнаяНовостиСудействоЕвро-2020

Арбитр Федотов: «Карасёв может получить назначение на финал Евро»

сегодня, 21:43

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу Сергея Карасёва на Евро-2020.

Карасёв только отработал групповую игру, а ему сразу дали 1/8 финала Евро. Либо его не рассматривают в дальнейшем, либо наоборот — ждут к полуфиналу или финалу. Зависит от того, как он обслужит игру Чехии и Нидерландов. С теми судьями, что есть на турнире, ему реально получить и финал. Для меня он идёт на него. Он отлично отработал матч Германии и Венгрии.

Ему дали матч Италии — страны, из которой родом его один начальник — Розетти. Потом — матч Венгрии, где его второй руководитель — Кашшаи. Карасёв понимал, что били по точкам — и справился: обе игры провёл хорошо. А матч Германии и Венгрии, по сути, был как плей-офф. После 1/8 финала нескольким судьям скажут «до свидания». Но если Карасёва назначат даже резервным на четвертьфинал, то его можно ждать и дальше. А мы должны запомнить его работу и перенести потом на РПЛ.

Ранее Федотов назвал Карасёва одним из лучших судей на Евро-2020.

Все новости
Хачатурянц: «Карасёв — гордость всей России»
Сегодня, 14:41 Комментарии12
ОфициальноКарасёв рассудит матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия
Сегодня, 11:20 Комментарии15
ОфициальноКарасёв получил назначение на матч Германия — Венгрия
21 июня Комментарии10
ОфициальноФранцуз Тюрпен рассудит сборные России и Дании
19 июня Комментарии5
Арбитр Федотов: «Карасёв — один из лучших судей на Евро-2020»
17 июня Комментарии12
Арбитр Федотов: «Баринова можно было удалять уже в первом тайме»
16 июня Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 23:10
УРА ! До финала дошли !!!!!!!!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 22:51
Всё будет зависеть от того какие команды выйдут в финал, понятно что представители выбывших команд в полуфинале и тех кто вышел в финал из стран  судьи не будет. Вот если Англия выйдет в финал то с большой долей вероятности такой выбор может иметь место, тем более финал пройдёт в Лондоне и здесь хорошо помнят игру домашнего чемпионата мира 1966 года и матч который обслуживал Советский арбитр Тофик Бахрамов работая правда линейны арбитрам. Но сыгравший важную и принципиальную роль в утверждение гола который забили Англичане в дополнительное время в ворота сборной ФРГ матч закончился со счётом 4-2.  И сборная Англии стало впервые в своей истории Чемпионами Мира, а все арбитры были награждены золотым свистком, хотя до этого удостаивался этой награды только главный арбитр матча. Так что всё может быть и Карасева могут назначить на финальный матч, где встретиться сборная Англия со своим соперником и благодаря хорошей работе Российского арбитра команда стане впервые Чемпионам Европы. Всё зависит от работы Сергея Карасева как он справиться с ней в ближайшем матче таким и будет его дальнейшее назначение. Удачи 
pomor45
pomor45
сегодня в 22:24
Теперь этому карасю в РПЛ ни одна щука не страшна - можно и подремать.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:51
Не дадут, и вопрос не в том, как судит С.Карасёв, а в том, что он представитель России...
Тем более, что есть ещё представители Германии, Англии...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:46
До финала далеко
shlomo
shlomo
сегодня в 21:45
Ну вот все....теперь Карась будет гонять всех щук нашего арбитражного царства...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100