Арбитр Федотов: «Карасёв может получить назначение на финал Евро»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу Сергея Карасёва на Евро-2020.

Карасёв только отработал групповую игру, а ему сразу дали 1/8 финала Евро. Либо его не рассматривают в дальнейшем, либо наоборот — ждут к полуфиналу или финалу. Зависит от того, как он обслужит игру Чехии и Нидерландов. С теми судьями, что есть на турнире, ему реально получить и финал. Для меня он идёт на него. Он отлично отработал матч Германии и Венгрии.