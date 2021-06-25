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Хачатурянц: «Карасёв — гордость всей России»

сегодня, 14:41
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехия27.06.2021 в 19:00 Не начался

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на назначение Сергея Карасёва на матч 1/8 финала Евро-2020.

Ранее стало известно, что Карасёв рассудит матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.

Поздравляю Карасёва с назначением на матч плей-офф. Считаю, это пример для всех российских судей. Фантастическое выступление Карасёва на этом турнире. Нашим молодым судьям есть на кого равняться.

Карасёв — достойный представитель нашей страны на Евро, гордость всей России. Надеюсь, Сергей и дальше продолжит выступать на таком же высоком уровне.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 15:32
Вызывает уважение его работа!
За адекватность
За адекватность ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:31
Я Вас приветствую! В случае назначения С.Карасева на матч 1/4 финала признать выступление сборной России на ЧЕ удовлетворительным. А в случае назначения на матч 1/2-успешным и наградить в Кремле правительственными наградами всех, во главе с главным тренером, с последующим фуршетом и концертом "звезд" отечественной эстрады. А если посерьезнее, то так держать и успешного судейства.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 15:13
.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:07, ред.
Парень просто делает хорошо свою работу!Не надо делать из него героя! Сделали из одних уже!
112910415
112910415
сегодня в 15:05
ЗМС присвоим ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:02
Балет...Космос...Карасёв...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:57
Футболистов не за что хвалить так похвалим судью.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 14:52
Карасев действительно в последнее время прибавил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:42
Пока может быть...
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