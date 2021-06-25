Хачатурянц: «Карасёв — гордость всей России»

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на назначение Сергея Карасёва на матч 1/8 финала Евро-2020.

Ранее стало известно, что Карасёв рассудит матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.

Поздравляю Карасёва с назначением на матч плей-офф. Считаю, это пример для всех российских судей. Фантастическое выступление Карасёва на этом турнире. Нашим молодым судьям есть на кого равняться.

Карасёв — достойный представитель нашей страны на Евро, гордость всей России. Надеюсь, Сергей и дальше продолжит выступать на таком же высоком уровне.