Верратти: «Доннарумма непостижим и представляет для нас особую ценность»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти после победы над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020 прокомментировал сейв вратаря итальянской команды Джанлуиджи Доннаруммы после удара Кевина Де Брюйне.
Это случалось многократно. Я вижу эти дальние удары и думаю, что никто не может их взять. Но затем внезапно появляется его рука. Доннарумма непостижим. Он представляет особую ценность для команды.
Доннарумма ни в одном матче за национальную команду не пропускал больше одного гола, проведя в футболке «Скуадра Адзурры» 31 игру.
Доннарумма сделал один хороший сейв и уже куча комплиментов, а ведь он пару раз терял позицию и бельгийцы могли за это наказать.
Доннарумма сделал один хороший сейв и уже куча комплиментов, а ведь он пару раз терял позицию и бельгийцы могли за это наказать.