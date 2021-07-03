Верратти: «Доннарумма непостижим и представляет для нас особую ценность»

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03 июля 2021, 07:50

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии после победы над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020 прокомментировал сейв вратаря итальянской команды после удара Кевина Де Брюйне.

Это случалось многократно. Я вижу эти дальние удары и думаю, что никто не может их взять. Но затем внезапно появляется его рука. Доннарумма непостижим. Он представляет особую ценность для команды.

Доннарумма ни в одном матче за национальную команду не пропускал больше одного гола, проведя в футболке «Скуадра Адзурры» 31 игру.