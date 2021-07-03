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Верратти: «Доннарумма непостижим и представляет для нас особую ценность»

03 июля 2021, 07:50
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти после победы над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020 прокомментировал сейв вратаря итальянской команды Джанлуиджи Доннаруммы после удара Кевина Де Брюйне.

Это случалось многократно. Я вижу эти дальние удары и думаю, что никто не может их взять. Но затем внезапно появляется его рука. Доннарумма непостижим. Он представляет особую ценность для команды.

Доннарумма ни в одном матче за национальную команду не пропускал больше одного гола, проведя в футболке «Скуадра Адзурры» 31 игру.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 09:05
Отлично отработал.
Дима Логинов
Дима Логинов
03 июля в 08:25
Лучший вратарь на турнире пока - Янн Зоммер. Вчера даже муха в его ворота не могла пролететь, а на автогол, при котором сильно изменилась траектория полёта мяча, человек просто физически не смог бы среагировать.
Доннарумма сделал один хороший сейв и уже куча комплиментов, а ведь он пару раз терял позицию и бельгийцы могли за это наказать.
Аксинья
Аксинья
03 июля в 08:22
Достойная замена великому Тезке ))
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 08:11
Я тоже думал , что все , Кевин классно пробил, но Доннарумма был неподражаем.
sv_1969
sv_1969
03 июля в 08:09
Классный сейв
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 08:01
Отличный вратарь,всё правильно сказал!
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