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Инсинье: «Мой гол? Я знал, что Тилеманс на жёлтой, и пошёл в обводку»

03 июля 2021, 07:11
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Форвард «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье дал комментарий после победы над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Очень здорово получить награду Лучшему игроку матча, но, помимо этого, я очень рад, что мы вышли в полуфинал. Мы работаем как единое целое и должны продолжать в том же духе, потому что вместе мы можем добиться больших результатов.

Мой гол? Я видел, что передо мной Юри Тилеманс, который «висел» на жёлтой карточке, так что я знал, что могу идти в обводку. Затем я увидел возможность и решил ей воспользоваться.

В перерыве тренер сказал, чтобы мы сохраняли спокойствие. Потому что, хоть пенальти там и не было, мы не могли обернуть время вспять или что-то сделать с пропущенным голом. Мы продолжили играть в том же ключе и добыли победу.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
03 июля в 07:41
О карточке соперника в игре не думают.
25процентный клоун
25процентный клоун
03 июля в 07:18
Украсил матч
ЮЗИК
ЮЗИК
03 июля в 07:15
Красивый гол получился
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