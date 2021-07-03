Вертонген: «Италия раздражала в концовке, но я не хочу оправдываться»

Защитник «Бенфики» и сборной Бельгии дал комментарий после поражения от Италии (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Я очень расстроен первым голом. Это был тот период матча, когда мы недолго владели мячом, и я попытался сохранить его. Оглядываясь на этот момент, я понимаю, что, конечно, это было неправильное решение. Я должен был выбить мяч. Было неуместно так играть у своих ворот. Я принял неверное решение.

Это болезненный исход. Упустили возможность, как и в предыдущих турнирах с этим поколением. Если проанализировать игру, то мы пропустили слишком простые голы и не использовали свои шансы. Но итог от этого не изменится. Мы выбыли.

Не хочу сейчас делать Италии слишком много комплиментов. Они раздражали меня в концовке встречи. Но я не хочу оправдываться. Два пропущенных гола — это наша вина. И мы сами упустили моменты, когда могли сделать счёт 2:2. Дважды мне казалось, что Лукаку уже доставил мяч в сетку... Это больно.