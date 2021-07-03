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Вертонген: «Италия раздражала в концовке, но я не хочу оправдываться»

03 июля 2021, 06:20
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Защитник «Бенфики» и сборной Бельгии Ян Вертонген дал комментарий после поражения от Италии (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Я очень расстроен первым голом. Это был тот период матча, когда мы недолго владели мячом, и я попытался сохранить его. Оглядываясь на этот момент, я понимаю, что, конечно, это было неправильное решение. Я должен был выбить мяч. Было неуместно так играть у своих ворот. Я принял неверное решение.

Это болезненный исход. Упустили возможность, как и в предыдущих турнирах с этим поколением. Если проанализировать игру, то мы пропустили слишком простые голы и не использовали свои шансы. Но итог от этого не изменится. Мы выбыли.

Не хочу сейчас делать Италии слишком много комплиментов. Они раздражали меня в концовке встречи. Но я не хочу оправдываться. Два пропущенных гола — это наша вина. И мы сами упустили моменты, когда могли сделать счёт 2:2. Дважды мне казалось, что Лукаку уже доставил мяч в сетку... Это больно.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне также отметил, что первый пропущенный гол был следствием ошибки «красных дьяволов».

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 11:44
Всё впустую, всё уже закончилось..
juvenale
juvenale
03 июля в 10:46
а что они делали в концовке с португальцами)))чего ж он молчит
ЧиП
ЧиП
03 июля в 09:21
Ну не знаю, меня всё устроило кроме пенальти.
Дима Логинов
Дима Логинов
03 июля в 08:41
Бельгия раздражала весь чемпионат, но ты почему-то не говоришь об этом.
Василий 50
Василий 50
03 июля в 07:07
После драки кулаками...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 июля в 07:00
Второй тайм в исполнении сборной Италии стал подтверждением класса этой сборной и готовности осуществить свои амбиции в плане достижения результата. Если в первом тайме итальянцы работали над проблемой ведения в счете, то во втором тайме решались иные задачи - и решались достаточно успешно. Да, Бельгия имела возможности сравнять счет за счет класса исполнителей, но функциональная готовность итальянцев помогла им добиться нужного результата. Итальянцы все-таки выглядели свежее. А бельгийцам не удалось достаточно успешно перейти с контратакующей модели на доминирующую. Бельгийцев жаль, но итальянцы более достойны.
vedevas_93
vedevas_93
03 июля в 06:46
ничего страшного, вы тоже пол футбольного мира раздражали когда поставили автобус против португалии и за 90 минут всего один раз ударили по воротам
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 06:26
Эмоции захлёстывают, можно поплакать и остыть.
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