Ж. Морено: «Пока в каждом матче Испания была сильнее соперника»

Нападающий «Вильярреала» и сборной Испании прокомментировал победу над Швейцарией (1:1, 3:1 — пен.) в матче 1/4 финала Евро-2020.

У нас было много моментов. Сегодня, как и пока что в каждом матче, мы были сильнее соперника.

Мы практикуем пенальти как раз для таких ситуаций. Когда подошёл мой черёд, у меня в голове было несколько вариантов того, как можно пробить, но я просто решил вложить в удар сердце и душу.

Мы исправим наши ошибки во время тренировок. Допуская ошибку, важно оставаться психологически устойчивым. Прямо сейчас я испытываю облегчение из-за победы. Если бы мы не выиграли, думаю, промахи засели бы у меня в голове.