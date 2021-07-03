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Ж. Морено: «Пока в каждом матче Испания была сильнее соперника»

03 июля 2021, 05:47
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Вильярреала» и сборной Испании Жерар Морено прокомментировал победу над Швейцарией (1:1, 3:1 — пен.) в матче 1/4 финала Евро-2020.

У нас было много моментов. Сегодня, как и пока что в каждом матче, мы были сильнее соперника.

Мы практикуем пенальти как раз для таких ситуаций. Когда подошёл мой черёд, у меня в голове было несколько вариантов того, как можно пробить, но я просто решил вложить в удар сердце и душу.

Мы исправим наши ошибки во время тренировок. Допуская ошибку, важно оставаться психологически устойчивым. Прямо сейчас я испытываю облегчение из-за победы. Если бы мы не выиграли, думаю, промахи засели бы у меня в голове.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович после матча отметил, что его команда заслуживала выхода в полуфинал.

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RaulitoS
RaulitoS
03 июля в 12:53
Дотошнили до полуфинала. Ну ждите, итальянцы покажут, как в футбол нужно играть)
Garrincha58
Garrincha58
03 июля в 12:10
владея мячом это ещё не говорит что вы сильнее, если бы не удаление швейцарца то неизвестно чем бы всё закончилось
ДАША Д
ДАША Д
03 июля в 07:36
Кроме матча со Словакией все матчи были очень сложные.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 июля в 07:10
Испания выглядит как «Барселона»
swed27
swed27
03 июля в 06:37
С Италией будет сложнее
sv_1969
sv_1969
03 июля в 06:05
Это может и правда, но....
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