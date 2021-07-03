Коке: «У Симона очень большие яйца»

Полузащитник сборной Испании Коке после победы над Швейцарией (1:1, 3:1 — пен.) в матче 1/4 финала Евро-2020 отдал должное голкиперу своей команды .

24-летний вратарь «Атлетика» допустил результативную ошибку в предыдущей игре с Хорватией (5:3), а в поединке со Швейцарией отразил два удара в послематчевой серии пенальти и стал лучшим игроком встречи.

У Симона очень большие яйца. Случившееся с ним в матче с Хорватией было невезением, но после он был невероятен и очень спокоен. Надеюсь, всё это останется на том же уровне.

Преодоление невзгод не может не сделать нас сильнее. Это только сильнее объединяет, и в конце-концов у вас всё получается. Вы можете видеть со стороны, что весь коллектив представляет собой единое целое.