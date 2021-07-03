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Коке: «У Симона очень большие яйца»

03 июля 2021, 06:42
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Испании Коке после победы над Швейцарией (1:1, 3:1 — пен.) в матче 1/4 финала Евро-2020 отдал должное голкиперу своей команды Унаи Симону.

24-летний вратарь «Атлетика» допустил результативную ошибку в предыдущей игре с Хорватией (5:3), а в поединке со Швейцарией отразил два удара в послематчевой серии пенальти и стал лучшим игроком встречи.

У Симона очень большие яйца. Случившееся с ним в матче с Хорватией было невезением, но после он был невероятен и очень спокоен. Надеюсь, всё это останется на том же уровне.

Преодоление невзгод не может не сделать нас сильнее. Это только сильнее объединяет, и в конце-концов у вас всё получается. Вы можете видеть со стороны, что весь коллектив представляет собой единое целое.

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Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 09:00
Вот поэтому в танцы и не пошел.
s28etwc2ss72
s28etwc2ss72
03 июля в 07:54
Куке сам проверял что-ли? 🤦‍♂
Аксинья
Аксинья
03 июля в 07:19
Насчет хозяйства точно подмечено - а я то думал с чего это когда Симон играет на противоходе его на повороте заносит))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 07:06
И как он с ними прыгает так шустро?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 июля в 07:04
У самого Коке с кокушками все нормально?).
Остапчук 67
Остапчук 67
03 июля в 07:02
А что, других слов нет?
mihaluch
mihaluch
03 июля в 06:58
Преодалевать неудачи не каждому дано.
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