Бонуччи: «Бельгия вернулась в игру с помощью сомнительного пенальти»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии прокомментировал победу над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020. В полуфинале итальянская команда сыграет со сборной Испании.

Мы знали, что Бельгия обладает классом, особенно в атаке, и о том, какую опасность они представляют для нас в контратаках.

Мы повели 2:0 и доминировали на поле, но затем они вернулись в игру с помощью сомнительного пенальти. Мы очень здорово держались и снова показали, какую важную роль играет дух этой сборной Италии и итальянцев.

Испания — отличная команда, но мы начали этот турнир с мечтой в наших сердцах, давайте сохраним эту мечту до конца.

Впереди два матча, самый сложный будет против Испании, которая по игре схожа с Бельгией. [В их матче со Швейцарией] снова было такое впечатление, что у них может не получиться, но они устояли. Так что нас ждёт настоящая битва.