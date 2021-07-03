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Бонуччи: «Бельгия вернулась в игру с помощью сомнительного пенальти»

03 июля 2021, 05:14
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020. В полуфинале итальянская команда сыграет со сборной Испании.

Мы знали, что Бельгия обладает классом, особенно в атаке, и о том, какую опасность они представляют для нас в контратаках.

Мы повели 2:0 и доминировали на поле, но затем они вернулись в игру с помощью сомнительного пенальти. Мы очень здорово держались и снова показали, какую важную роль играет дух этой сборной Италии и итальянцев.

Испания — отличная команда, но мы начали этот турнир с мечтой в наших сердцах, давайте сохраним эту мечту до конца.

Впереди два матча, самый сложный будет против Испании, которая по игре схожа с Бельгией. [В их матче со Швейцарией] снова было такое впечатление, что у них может не получиться, но они устояли. Так что нас ждёт настоящая битва.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что его игроки провели выдающийся матч с Бельгией.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
03 июля в 09:14
Соглашусь. Пенальти очень сомнительный.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 07:42
Главное Италия в полуфинале.
Аксинья
Аксинья
03 июля в 07:28
Заметно было, при ничейном результате судья вряд ли указал бы на точку, так же как и пеналь россиян в игре с датчанами))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 июля в 07:05
Теперь об Испании нужно думать
mensk
mensk
03 июля в 06:10
Италия заслуженно сильнее Бельгии.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 июля в 06:08
Италия играла азартнее
YVG
YVG
03 июля в 05:47
Удачи сборной Италии!
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