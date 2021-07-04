Ярмоленко: «Задержались на Евро дольше, чем Германия и Португалия»

Капитан сборной Украины прокомментировал вылет с Евро-2020.

У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает. Знаем, как и за счет чего можем играть. Горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной — это огромное достижение дойти до этой стадии.

Как я уже сказал, мы хорошо выступили. Конечно, в некоторых матчах могли играть лучше, но в целом я доволен. Задержались на турнире дольше, чем Германия и Португалия. Поздравляю с этим наших болельщиков.