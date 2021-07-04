Ярмоленко: «Задержались на Евро дольше, чем Германия и Португалия»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал вылет с Евро-2020.
У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает. Знаем, как и за счет чего можем играть. Горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной — это огромное достижение дойти до этой стадии.
Как я уже сказал, мы хорошо выступили. Конечно, в некоторых матчах могли играть лучше, но в целом я доволен. Задержались на турнире дольше, чем Германия и Португалия. Поздравляю с этим наших болельщиков.
Сборная Англии впервые в своей истории не пропустила в 7 матчах подряд.
1) Украина - молодая команда, средний возраст 26 лет, и это беря в расчёт ветеранов, вроде 37 летнего Пятова, который уже просто числится в запасе. В центре обороны у нас 18-летний Забарный. В целом - ставка на игроков ДК, которые молодые и малоопытные. И вот эта вот команда под руководством Шевченко вышла из группы на Евро с 1 места, обойдя Португалию на 3 очка, набрав в очных встречах с ними 4 очка.
2) Вратарь - малоопытный, Малиновский - чуть ли не главная надежда в сборной на травме и не в форме, команде он не помощник. Кроме этого травмы Беседина и Зубкова, травма Кривцова с Англией в первом тайме очень некстати, а от того и провал в зоне ЦЗ на второй там образовался.
Престарелый Ярмоленко, который уже чисто на технику играет, а по физике не тянет.
И вот с таким бэкграундом дойти до 1/4, показывая современный атакующий футбол - это и есть успешное выступление. Да, не "вау, как круто", но этого никто и не ждал.
1) Украина - молодая команда, средний возраст 26 лет, и это беря в расчёт ветеранов, вроде 37 летнего Пятова, который уже просто числится в запасе. В центре обороны у нас 18-летний Забарный. В целом - ставка на игроков ДК, которые молодые и малоопытные. И вот эта вот команда под руководством Шевченко вышла из группы на Евро с 1 места, обойдя Португалию на 3 очка, набрав в очных встречах с ними 4 очка.
2) Вратарь - малоопытный, Малиновский - чуть ли не главная надежда в сборной на травме и не в форме, команде он не помощник. Кроме этого травмы Беседина и Зубкова, травма Кривцова с Англией в первом тайме очень некстати, а от того и провал в зоне ЦЗ на второй там образовался.
Престарелый Ярмоленко, который уже чисто на технику играет, а по физике не тянет.
И вот с таким бэкграундом дойти до 1/4, показывая современный атакующий футбол - это и есть успешное выступление. Да, не "вау, как круто", но этого никто и не ждал.