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Ярмоленко: «Задержались на Евро дольше, чем Германия и Португалия»

04 июля 2021, 09:11
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал вылет с Евро-2020.

У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает. Знаем, как и за счет чего можем играть. Горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной — это огромное достижение дойти до этой стадии.

Как я уже сказал, мы хорошо выступили. Конечно, в некоторых матчах могли играть лучше, но в целом я доволен. Задержались на турнире дольше, чем Германия и Португалия. Поздравляю с этим наших болельщиков.

Сборная Англии впервые в своей истории не пропустила в 7 матчах подряд.

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Все комментарии
Мясорезка
Мясорезка
05 июля в 22:00, ред.
Повезло что вышли с группы с 3 очками проиграв равным командам, а потом арбитр помог, ну а Англия как-бы нормальный соперник ну и результат на лицо. Задержались, вот именно, нет у нас игры, нет характера, та же шляпа что и сборная России... Посмотрите на Швейцарцев, вот к чему надо стремится!
протон1
протон1
05 июля в 14:02
к украине нет притензий . они молодцы что так дошли. могли и дальше пойти . англия не так уж и сильна
Пепс
Пепс
04 июля в 18:36, ред.
Вышли из слабейшей группы выиграв Македонию и только потому что проиграв остальным пропустив по минимуму.... Бред какой то... Скакуасы....а воще, благодарствую. Поставил на то что влетите Англии с +3 и больше...норм срубил 😄😄😄😄😄
Incredulous
Incredulous
04 июля в 18:24
Задержались на Евро по одной причине: потому что Швеция выиграла у Польши в последнее груповом раунде.
Capral
Capral ответ Землянин (раскрыть)
04 июля в 17:38
Просто кому-то, очень нужно поднять шумиху из НИЧЕГО. Конечно Украина ничего не стоит и ничем не лучше России. Видимо кто-то, заинтересован в том, чтобы Украину поднять выше России, хотябы виртуально. И еще. На мой взгляд, слишком много Соккер удиляет внимания Украине. Ни про Англию, ни про Италию столько не пишут, сколько про Украину. За что такая честь?! Примитивная команда с примитивным набором игроков во главе с начинающим тренером, который возомнил себя непогрешимым!!! Послезавтра начинаются полуфиналы, а мы, вместо того, чтобы получать информацию о полуфиналистах, каждый день читаем про команду, уровень которой не стоит внимания....
Землянин
Землянин
04 июля в 17:22, ред.
По факту выиграли один матч у Македонии с горем пополам и со шведами, что их вытащили по разнице мячей, домучили в меньшинстве под самый конец доп. времени. Удачно в общем прошёл Евро
Lexand
Lexand
04 июля в 16:40
Дольше благодаря несправедливому удалению игрока сборной Швеции
nikot
nikot
04 июля в 16:10
Разошелся Ярмоленко,шведы на 2 дня меньше отдыхали и удаление.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
04 июля в 15:44
даже дольше России
antant1
antant1
04 июля в 15:24
Такая же средненькая сборная, что и сборная России,я не понимаю восторгов от игры сборной Украины.
feris1
feris1
04 июля в 14:15
Просто вам не раньше не попалась по настоящему сильная команда и группа была проходная.
Вот и прошли до четвертьфинала,всё просто.
Futurista
Futurista
04 июля в 14:01
Чудом зацепились за плейофф...теперь чудо распухло и мешает ходить...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
04 июля в 12:52
задержались это не оправдание, могли здесь и сейчас выйти в полуфинал, невнимательность в обороне, снова дёргания какие-то, бл.... ну возьмите и смотрите на ночь перед сном Данию, да ту же Швейцарию, чехов, австрийцев, смотрите каждый вечер пока до автоматизма не дойдёт раз по-нормальному не понимаете ничего, ну как им ещё объяснить? Ведь игроки неплохие, дело только в психологии, пропустили 2-ой - и всё, рассыпались, потому, что ни хрена в себя не верят, в команду не верят, вот причина, те же чехи могли бы спокойно вышибить этих англичан, не повезло с сеткой турнира
Konarmy
Konarmy ответ Cules2013 (раскрыть)
04 июля в 12:21
Какой там современный атакующий футбол... С Нидерландами хорошо сыграли) потому что они всем играть дают. А в остальных матчах такое же дерево как российская Сборнаяя.
Capral
Capral ответ joni1976 (раскрыть)
04 июля в 12:12
Ага, почаще бы так, особенно- как вчера!!!!!!!
joni1976
joni1976
04 июля в 11:59
Отлично выступили, молодцы!
bublikyo
bublikyo ответ vitya valdes (раскрыть)
04 июля в 11:50
Я рассчитывал на выход из группы, остальное - приятный бонус, так что Украина приятно удивила
Твой Арсен
Твой Арсен
04 июля в 11:44
Почему Украину в футболе всегда тащат русские с Юго-востока?) Все - из ДК и Шахтера))) ДК так вообще клуб, созданный сотрудниками ОГПУ, якобы морившими Украину голодом. Не патриотично как-то. Где щирые хлопчики с Житомира, Ровно, Львова, Ивано-Франковска?)
berda2003
berda2003
04 июля в 11:29
как и мечтали: английский линкор прошёлся по "украинским" территориям...
Capral
Capral ответ LAISMEN (раскрыть)
04 июля в 11:25
Я думаю, они этого не переживут....
Capral
Capral
04 июля в 11:23
Ключевое слово- "Задержались".
Ислам0926
Ислам0926
04 июля в 11:12
Я очень рад за Украйну что она прошла так далеко,может наши посмотрят сменят тренера и начнут доверять молодым
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ 5_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
04 июля в 11:01, ред.
Смотря с кем или с чем сравнивать))) если с Россией, то мне кажется Шевченко - тренер поинтереснее Черчесова... да и футболистов мастеровитых у Украины наберётся поболее...
pbv848mh26kr
pbv848mh26kr ответ vitya valdes (раскрыть)
04 июля в 10:56
Выступили на уровне нашей сборной...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
04 июля в 10:51
А теперь - Давай, до свидания!!!!! Вернее - прощявайтя
Cules2013
Cules2013 ответ vitya valdes (раскрыть)
04 июля в 10:51
а если нормально проанализировать?
1) Украина - молодая команда, средний возраст 26 лет, и это беря в расчёт ветеранов, вроде 37 летнего Пятова, который уже просто числится в запасе. В центре обороны у нас 18-летний Забарный. В целом - ставка на игроков ДК, которые молодые и малоопытные. И вот эта вот команда под руководством Шевченко вышла из группы на Евро с 1 места, обойдя Португалию на 3 очка, набрав в очных встречах с ними 4 очка.
2) Вратарь - малоопытный, Малиновский - чуть ли не главная надежда в сборной на травме и не в форме, команде он не помощник. Кроме этого травмы Беседина и Зубкова, травма Кривцова с Англией в первом тайме очень некстати, а от того и провал в зоне ЦЗ на второй там образовался.
Престарелый Ярмоленко, который уже чисто на технику играет, а по физике не тянет.
И вот с таким бэкграундом дойти до 1/4, показывая современный атакующий футбол - это и есть успешное выступление. Да, не "вау, как круто", но этого никто и не ждал.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 июля в 10:44
Что верно, то верно, Андрей! Вы большие молодцы!)
vitya valdes
vitya valdes ответ Project Pandora (раскрыть)
04 июля в 10:36
Чем то похожа ситуация
ДСА
ДСА
04 июля в 10:35
Наверное есть чем гордиться.
LAISMEN
LAISMEN
04 июля в 10:34
От зависти Германия с Португалией даже слезу пустили ....)))
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