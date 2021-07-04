Магуайр: «Англия не собирается на этом останавливаться»

Защитник сборной Англии поделился мыслями после победы над командой Украины (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Прекрасное ощущение: второй раз подряд выйти в полуфинал на крупном турнире — это серьезное достижение. Я не хочу никому портить настроение, но мы не собираемся на этом останавливаться. Впереди еще один важный матч, и мы хотим на этот раз пройти дальше.

Мы хотели лучше использовать свои стандарты, до сих пор мы на этом турнире со стандартов не забивали, а сегодня забили дважды: я и Джордан Хендерсон. Люк Шоу отлично подавал, а я хорошо попал и сразу понял, что это гол. Забивать очень приятно, но все-таки главное, что мы выиграли.