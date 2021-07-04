ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Магуайр: «Англия не собирается на этом останавливаться»

04 июля 2021, 00:50
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Защитник сборной Англии Харри Магуайр поделился мыслями после победы над командой Украины (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Прекрасное ощущение: второй раз подряд выйти в полуфинал на крупном турнире — это серьезное достижение. Я не хочу никому портить настроение, но мы не собираемся на этом останавливаться. Впереди еще один важный матч, и мы хотим на этот раз пройти дальше.

Мы хотели лучше использовать свои стандарты, до сих пор мы на этом турнире со стандартов не забивали, а сегодня забили дважды: я и Джордан Хендерсон. Люк Шоу отлично подавал, а я хорошо попал и сразу понял, что это гол. Забивать очень приятно, но все-таки главное, что мы выиграли.

Англия сыграет в полуфинале Евро впервые с прошлого века.

Все новости
Кураньи: «Тедеско — суперкандидат на пост нового тренера сборной России»
Вчера, 19:14 Комментарии26
Балотелли заявил, что хочет пробиться в состав сборной Италии на ЧМ-2022
Вчера, 18:13 Комментарии20
Клинсманн: «Для меня Англия с самого начала была фаворитом Евро-2020»
Вчера, 16:57 Комментарии9
«Леон — важный игрок для „Баварии“». Нагельсманн не хочет ухода Горецки
Вчера, 16:20 Комментарии2
Месси: «Аргентина – Бразилия – это финал, которого ждали все»
Вчера, 15:54 Комментарии13
«Всё только началось». Ольмо — после поражения от Италии на Евро
Вчера, 14:43 ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 09:40
Победили немцев − уже герои)))
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 07:31
А что останавливаться, когда два шага осталось,тем более последний на Уэмбли
mihaluch
mihaluch
04 июля в 07:24
Датчане тоже попадут под этот каток.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 06:48
Всё, англия дошла до стоп линии.
Василий 50
Василий 50
04 июля в 06:28
А ведь футбол непредсказуем
ДСА
ДСА
04 июля в 05:53
Следующую игру 5-0 выиграют.
beefs
beefs
04 июля в 05:37
Ждем с нетерпением полуфиналы...
Остапчук 67
Остапчук 67
04 июля в 04:21
Опять этот гонор
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 02:53
Англия дальше может и не пройти!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 02:19, ред.
Украинцы тоже на золото облизывались. А кто им даст?
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 02:11
Датчане тоже ручной тормоз не включали.
Ironigor
Ironigor
04 июля в 01:14
Ну вы то да, а вот что скажут ваши соперники ??! Вот в чём фишка !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100