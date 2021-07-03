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«Горжусь своими игроками». Тренер сборной Чехии — после поражения от Дании

03 июля 2021, 23:29
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился мыслями после поражения от команды Дании (1:2) в 1/4 финала Евро-2020.

Мы проигрывали два мяча после первого тайма и должны были что-то менять, поэтому мы выпустили еще одного нападающего и сыграли по схеме 4-4-2. Мы надавили на датчан и забили, но после этого нам не хватило сил, чтобы сравнять счет.

Мы благодарны всем нашим футболистам за игру, которую они показали на турнире. Они разочарованы, некоторые даже плачут. Мы были близки к историческому успеху, но и выход в четвертьфинал — это большое достижение для чешского футбола.

Я горжусь своими игроками. Нам пришлось соперничать с сильными соперниками, многие из которых не прошли так далеко, как мы. Я думаю, что болельщики оценят то, как мы сегодня боролись до последней секунды. Все игроки заслуживают похвалы.

Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд рассказал, что показал своим игрокам после победы над Чехией.

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
04 июля в 11:08
не игроки а львы
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 июля в 06:24
Интересно, а Черчесов гордится?
Vladimir808
Vladimir808
04 июля в 06:05
Очень достойное выступление.
Настоящие бойцы! Тренеру респект.
Союзник противников
Союзник противников
03 июля в 23:43
Черчесов : Остеррейх гордится тем,что я не тренировал их сборную!
Q-J-G
Q-J-G
03 июля в 23:38
Есть повод гордиться, несмотря на поражения...
Достойно играли, превзошли все ожидания.
STVA 1
STVA 1
03 июля в 23:36
Чехи хорошо выступили
beefs
beefs
03 июля в 23:34
это правда, чехи переплюнули сами себя...
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