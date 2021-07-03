«Горжусь своими игроками». Тренер сборной Чехии — после поражения от Дании

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился мыслями после поражения от команды Дании (1:2) в 1/4 финала Евро-2020.
Мы проигрывали два мяча после первого тайма и должны были что-то менять, поэтому мы выпустили еще одного нападающего и сыграли по схеме 4-4-2. Мы надавили на датчан и забили, но после этого нам не хватило сил, чтобы сравнять счет.
Мы благодарны всем нашим футболистам за игру, которую они показали на турнире. Они разочарованы, некоторые даже плачут. Мы были близки к историческому успеху, но и выход в четвертьфинал — это большое достижение для чешского футбола.
Я горжусь своими игроками. Нам пришлось соперничать с сильными соперниками, многие из которых не прошли так далеко, как мы. Я думаю, что болельщики оценят то, как мы сегодня боролись до последней секунды. Все игроки заслуживают похвалы.
Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд рассказал, что показал своим игрокам после победы над Чехией.
Настоящие бойцы! Тренеру респект.
Настоящие бойцы! Тренеру респект.
Достойно играли, превзошли все ожидания.
Достойно играли, превзошли все ожидания.