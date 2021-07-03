ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Тренер сборной Дании: «Наш выход в полуфинал Евро — невероятное достижение»

03 июля 2021, 23:16
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился мыслями после победы над командой Чехии (2:1) в 1/4 финала Евро-2020.

Просто невероятно! Первое, что я показал ребятам после финального свистка, была фотография «Уэмбли», сделанная осенью, когда мы играли в Лондоне. Я сказал тогда, что мы вернемся сюда. По ходу матча было такое ощущение, что мы снова играем дома — спасибо нашим болельщикам. Мы очень благодарны им за поддержку.

Сегодня матч получился не самым зрелищным, но зато была борьба и фантастическая игра голкипера. Наша батарейка почти на нуле, но выход в полуфинал Евро — это невероятное достижение.

Сборная Дании впервые за много лет вышла в полуфинал Евро.

Все новости
Кураньи: «Тедеско — суперкандидат на пост нового тренера сборной России»
Вчера, 19:14 Комментарии26
Балотелли заявил, что хочет пробиться в состав сборной Италии на ЧМ-2022
Вчера, 18:13 Комментарии20
Клинсманн: «Для меня Англия с самого начала была фаворитом Евро-2020»
Вчера, 16:57 Комментарии9
«Леон — важный игрок для „Баварии“». Нагельсманн не хочет ухода Горецки
Вчера, 16:20 Комментарии2
Месси: «Аргентина – Бразилия – это финал, которого ждали все»
Вчера, 15:54 Комментарии13
«Всё только началось». Ольмо — после поражения от Италии на Евро
Вчера, 14:43 ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
memphis
memphis
04 июля в 07:24
Опять наши будут пенять на то, что проиграли только сильнейшим топ сборным)))
dzvinka
dzvinka
04 июля в 00:26
это да, датчанам может не хватить сил, англы будут посвежее.
beefs
beefs
03 июля в 23:22
с чем и поздравляем...
mihaluch
mihaluch
03 июля в 23:20
Датчане прыгнули выше головы.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 23:18
Вы молодцы !!! Респект вам и Удачи в матче со сборной Англии !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100