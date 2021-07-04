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«Спасибо за поддержку, мы стали сильнее». Ярмоленко — после вылета с Евро

04 июля 2021, 23:58

Нападающий «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко на своей странице в инстаграме подвёл итоги Евро-2020. Украинская команда вылетела на стадии 1/4 финала, с разгромом уступив Англии (0:4).

Наше путешествие на Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции! Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее!

Ранее болельщиков и игроков поблагодарил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ dimagas2 (раскрыть)
05 июля в 16:50
Та, Португалия, порвала бы вас на туалетную бумагу!!! Нашел, сравнение....
Capral
Capral ответ dimagas2 (раскрыть)
05 июля в 16:47
Вот только не надо отмазки искать. Как говорил В.В.Лобановский- игра забывается, результат остается. Ты еще скажи, что вы не хуже французов. Посмотрим, как сыграют 9-го сентября. Хотя, после всего, что я узнал о Франции, я перестал уважать эту команду....
dimagas2
dimagas2 ответ Capral (раскрыть)
05 июля в 16:40, ред.
Да 100 пудово))) при чем там играла основа,а у нас через ковид 2 калеки и молодежка U -17 и U18_)))
Capral
Capral ответ dimagas2 (раскрыть)
05 июля в 16:35
Россия, ещё, 1:7 не получала.
Capral
Capral ответ dimagas2 (раскрыть)
05 июля в 16:34
Сколько раз тебе говорить, что я не россиянин? Я- сочувствующий. А вот, кто позорнее, это вопрос.....
dimagas2
dimagas2 ответ Capral (раскрыть)
05 июля в 16:22
Всегда влезет какая -то мокша которую никто и не спрашивал,за своими смотри!
Самая позорная сборная этого евро всем известна,её даже болельщики не встрчали,а ОМОН)))Вот энто ууууровеннннь,молодцы)))
Capral
Capral ответ dimagas2 (раскрыть)
05 июля в 15:52
Да да, конечно, пусть продлевает, и дарит нам такие незабываемые минуты, как 0:4, 1:7 и тд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пусть продлевает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 11:51
    dimagas2
    dimagas2
    05 июля в 10:16
    Все супет!Так держать!Надеюсь Шева продлит контракт.
    YAMAYKA
    YAMAYKA
    05 июля в 09:56, ред.
    В целом очень хороший турнир для сборной Украины, конечно нужно поработать с психологами, потому что уж больно сильно опускали руки после каждого гола в начале тайма. Малиновский наверное главное разочарование этого турнира, но можно понять человек банально устал и без отдыха сразу в игры. Очень хороший турнир для сборной Украины.
    112910415
    112910415
    05 июля в 09:24
    Результат приличный... Но качественный скочок не случился
    mihaluch
    mihaluch
    05 июля в 06:19
    Сильнее вы не стали да и слабее тоже.
    swed27
    swed27
    05 июля в 04:34
    Украина неплохо выступила
    mihaluch
    mihaluch
    05 июля в 02:01
    Украинская сборная не так слаба как Российская.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    05 июля в 01:09
    На одну победу больше чем у наших... Нет, сильнее не стали. Провалил евро Малиновский полностью, и Зинченко лишь раз выстрелил
    Capral
    Capral
    05 июля в 00:33, ред.
    Один из английских болельщиков, после победы Англии 4:0 задал вопрос: "А что, действительно, Ярмоленко и Зинченко игроки АПЛ"?
    Capral
    Capral
    05 июля в 00:31, ред.
    Да, 0:4, это- самое то, что делает сильнее!!! Другими словами: "Нас любят, а мы крепчаем"!
    Legend 6
    Legend 6
    05 июля в 00:28
    Наши тоже путешествовали на Евро, а не играли.
    Cat01
    Cat01
    05 июля в 00:10
    Результат хороший молодцы
    beefs
    beefs
    05 июля в 00:01
    Сильнее чего, помоему движения вперед нет...
    Gahi
    Gahi
    05 июля в 00:00
    У Вас получилось улучшить результат сборной. Удачи
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