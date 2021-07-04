«Спасибо за поддержку, мы стали сильнее». Ярмоленко — после вылета с Евро

Нападающий «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко на своей странице в инстаграме подвёл итоги Евро-2020. Украинская команда вылетела на стадии 1/4 финала, с разгромом уступив Англии (0:4).
Наше путешествие на Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции! Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее!
Ранее болельщиков и игроков поблагодарил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Самая позорная сборная этого евро всем известна,её даже болельщики не встрчали,а ОМОН)))Вот энто ууууровеннннь,молодцы)))
Самая позорная сборная этого евро всем известна,её даже болельщики не встрчали,а ОМОН)))Вот энто ууууровеннннь,молодцы)))