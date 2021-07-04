«Спасибо за поддержку, мы стали сильнее». Ярмоленко — после вылета с Евро

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04 июля 2021, 23:58

Нападающий «Вест Хэма» и сборной Украины на своей странице в инстаграме подвёл итоги Евро-2020. Украинская команда вылетела на стадии 1/4 финала, с разгромом уступив Англии (0:4).

Наше путешествие на Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции! Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее!

Ранее болельщиков и игроков поблагодарил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.