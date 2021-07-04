Руни: «До вылета Франции Погба был лучшим игроком Евро-2020»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» оценил игру полузащитника на Евро-2020.

Как и многие люди, я считал французов фаворитами Евро, но они сильно разочаровали меня своей игрой. Это был особый позор для Поля Погба. Он был лучшим игроком турнира, пока Франция не покинула Евро. Пасы, которые он отдавал на Карима Бензема и Килиана Мбаппе, были невероятными.

Ему помогло то, что Нголо Канте стал его напарником в полузащите, но я думаю, что главной причиной того, что Поль играл так хорошо, было его позиционирование. Он играл глубже, чем мы обычно видим его в играх за «Манчестер Юнайтед», и это означает, что он мог подбирать мяч в тех областях поля, где у него было время и место для передачи.