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Руни: «До вылета Франции Погба был лучшим игроком Евро-2020»

04 июля 2021, 14:44

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил игру полузащитника Поля Погба на Евро-2020.

Как и многие люди, я считал французов фаворитами Евро, но они сильно разочаровали меня своей игрой. Это был особый позор для Поля Погба. Он был лучшим игроком турнира, пока Франция не покинула Евро. Пасы, которые он отдавал на Карима Бензема и Килиана Мбаппе, были невероятными.

Ему помогло то, что Нголо Канте стал его напарником в полузащите, но я думаю, что главной причиной того, что Поль играл так хорошо, было его позиционирование. Он играл глубже, чем мы обычно видим его в играх за «Манчестер Юнайтед», и это означает, что он мог подбирать мяч в тех областях поля, где у него было время и место для передачи.

Ранее бывший футболист сборной Италии Антонио Ди Дженнаро назвал Погба лучшим игроком группового этапа Евро.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
04 июля в 21:41, ред.
Как по мне лучший игрок Евро Лоренцо Инсинье
Маленький итальянец делает на своем фланге все что захочет
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
04 июля в 18:23
руни будет болеть за своих манковских
sir_Alex
sir_Alex ответ Legend 6 (раскрыть)
04 июля в 16:09
Не, Дзюба!!!
Legend 6
Legend 6
04 июля в 15:32
А до вылета России был лучшим на Евро Антон Заболотный
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 15:22
А теперь он никто.
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
04 июля в 15:18
Для Руни возможно и лучший)
МЮ...МЮ...!
STVA 1
STVA 1
04 июля в 15:07
Не думаю что это так!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 июля в 15:01
Лучшие определяются после финала
Djebrael
Djebrael
04 июля в 14:52
Ну вот так и хорошие игроки вылетают
mihaluch
mihaluch
04 июля в 14:50
Был да сплыл.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 14:49
Рад что они вылетели
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