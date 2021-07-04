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Ойарсабаль: «С Италией будет очень сложная игра, они показали свой уровень»

04 июля 2021, 23:09
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Испании Микель Ойарсабаль порассуждал о предстоящем матче с Италией в 1/2 финала Евро-2020.

Если мы будем играть так, как умеем, то сможем обыграть любого. Мы просто должны доверять нашему представлению о футболе.

В Италии есть отличные игроки, и это будет очень сложная игра, они показали свой уровень, и мы знаем, что они успешны. Но то же самое относится и к нам.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля. Начало — в 22:00 мск.

Ранее российский арбитр Сергей Карасёв был назначен резервным арбитром на матч Италии и Испании.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
05 июля в 03:54
Результат предсказать будет невозможно.
exz83qds77y7
exz83qds77y7
04 июля в 23:48
Если Испания будет в ударе их победить невозможно,Италия будет измотана и скорее всего проиграют,они не привыкли уступать в преимуществе,но с Испанией это невозможно,они будут ошарашены.Энрике знает как их победить.
beefs
beefs
04 июля в 23:26
С нетерпением ждем начала матча...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
04 июля в 23:25
Испания ни о чём, но вдруг....чего не хотелось бы!
Скуадра Адзурра, 30 лет за вас, не подведите!
Пора брать реванш за финал 2012!
stanichnik
stanichnik
04 июля в 23:24
В матче со Швейцарией выглядели неубедительно.
Брулин
Брулин
04 июля в 23:12
До встречи с Данией в финале!)
Q-J-G
Q-J-G
04 июля в 23:12
Настолько сложная, что окажется последняя для Испании на Евро-2020...
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