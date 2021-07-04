Ойарсабаль: «С Италией будет очень сложная игра, они показали свой уровень»

Полузащитник сборной Испании порассуждал о предстоящем матче с Италией в 1/2 финала Евро-2020.

Если мы будем играть так, как умеем, то сможем обыграть любого. Мы просто должны доверять нашему представлению о футболе.

В Италии есть отличные игроки, и это будет очень сложная игра, они показали свой уровень, и мы знаем, что они успешны. Но то же самое относится и к нам.