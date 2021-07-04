Ойарсабаль: «С Италией будет очень сложная игра, они показали свой уровень»

Полузащитник сборной Испании Микель Ойарсабаль порассуждал о предстоящем матче с Италией в 1/2 финала Евро-2020.
Если мы будем играть так, как умеем, то сможем обыграть любого. Мы просто должны доверять нашему представлению о футболе.
В Италии есть отличные игроки, и это будет очень сложная игра, они показали свой уровень, и мы знаем, что они успешны. Но то же самое относится и к нам.
Матч Италия — Испания состоится 6 июля. Начало — в 22:00 мск.
Ранее российский арбитр Сергей Карасёв был назначен резервным арбитром на матч Италии и Испании.
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