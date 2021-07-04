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Шевченко: «Сборной нужны футболисты, которые играют в топ-5 лигах»

04 июля 2021, 09:21
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Рулевой сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал вылет с Евро-2020.

У нас нет на сегодняшний момент таких крепких защитников, которые могли бы противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе.

Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров. Для того чтобы конкурировать с такими игроками, надо иметь футболистов, которые играют хотя бы в пяти топ-чемпионатах.

Я очень доволен тем, как команда выступила. Я поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, что они пытались играть в футбол.

Англия сыграет в полуфинале Евро впервые с прошлого века.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ Capral (раскрыть)
04 июля в 20:59
Понравилась очень игра сборной России 🙂
Украина заслужила 1/4 финала
Что мешало остальным добиться успеха , как Украина ?
Хватит злорадствовать и лить свою токсичность .
Надо уважать достижения других сборных.
SAFqwer
SAFqwer ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
04 июля в 18:38
Кого они вышибли бы? Италию, Англию или Бельгию? Им даже Дания по щам надавала, для которой турнир уже закончен...В 1/2 с ними Англия сделает тоже, что и с хохлами...
SAFqwer
SAFqwer
04 июля в 18:34
    Capral
    Capral ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    04 июля в 16:34
    В таком случае, и тренер нужен топовый....
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    04 июля в 15:31
    Возможно Андрей и прав.
    Capral
    Capral ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
    04 июля в 13:17
    Другими словами, из г....а слепить конфетку!!!
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984 ответ Capral (раскрыть)
    04 июля в 13:10, ред.
    вот именно, чем хороший тренер от среднего отличается? тем, что из ничего может чего сделать
    Capral
    Capral
    04 июля в 13:09
    Тренер, который машет рукой на свою команду- недостоин называться тренером сборной, пусть, даже такой невзрачной, как сборная Украины....
    Capral
    Capral ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
    04 июля в 13:08
    Если в команде нет классных защитников, значит, тренер, должен так организовать оборону, чтобы компенсировать нехватку сильных игроков. Это- умеет Бердыев!!! Для этого- нужен талант!!! А Шева, живёт прошлыми заслугами игрока Милана, и считает, что, и как тренер- уже состоялся. А винить во всём своих подопечных- большого ума не надо....
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    04 июля в 13:01
    а у чехов интересно есть защитники из топ-клубов? ) хоть один? ) и чехам не повезло только с датчанами, любую другую команду из 1/4 они бы вышибли, так где всё-таки "звёздные" чешские защитники? )
    Capral
    Capral ответ bublikyo (раскрыть)
    04 июля в 12:08
    Простите, но после того, что вы написали, у меня нет желания с вами дискутировать. Похоже, вы не смотрели игры по телевизору, а слушали их по радиоточке.....
    bublikyo
    bublikyo ответ Capral (раскрыть)
    04 июля в 12:03
    Про какое везение вы говорите? Швеция выиграла группу вполне заслуженно, воспользовавшись расхлябанностью и тики такой головного мозга Испании. Украина вышла с 3го места на 1е, в равной борьбе одолела Шведов. Единственный момент где им повезло это то что они таки вышли в плей-офф в соревновании с другими 3ми местами.
    Capral
    Capral
    04 июля в 11:46
    А что показала Украина на ЧЕ? Да ничего! Дикое везение на протяжении всего турнира. Команда без лица, стиля, рисунка и системы в игре. А вот, кто действительно понравился на ЧЕ, так это- Венгрия, Австрия, и пожалуй Дания!!! У всех этих сборных- есть свой, неповторимый почерк!!! А Украина- это просто набор игроков из чемпионата Украины, который по своему уровню недотягивает даже до чемпионата Кипра. Ну и тренер, такойже, который видимо, возмнил себя великим....
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ Little Caprice (раскрыть)
    04 июля в 11:39
    Я не уточнял по срокам ) но лига наций и товорняк - это все безмотивоционные встречи , я считаю только отборы и сами игры на ЧМ и ЧЕ.
    Little Caprice
    Little Caprice ответ CSKA2012 (раскрыть)
    04 июля в 11:31
    "а наши шведов ранее уверенно обыгрывали" - поподробнее можно? В Лиге Наций они нас уделали, товарняк последний мы им проиграли. 6 лет назад победили? Ух ты.
    Capral
    Capral
    04 июля в 11:30
    "Пытались играть в футбол". Это слова Шевы. Другими словами, пытались изображать футбол. Этим, всё сказано.....
    Q-J-G
    Q-J-G
    04 июля в 11:00
    Несмотря на то, что сборная Украины проиграла с результатом 4:0, игра украинцев со сборной Англии понравилась больше всех игр на Евро-2020 сборной Украины. Играли на высоких скоростях, сражались на каждом участке поля с первой минуты матча и до финального свистка. Имели возможность забить, но не повезло. Когда сборная играет так, как играли украинцы с Англией, за такую сборную болельщикам не стыдно, несмотря на результат!
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    04 июля в 10:58
    Согласен. Надо не лимит ужесточать, а потолки зарплат вводить и гос.финансирование клубов сворачивать...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Cules2013 (раскрыть)
    04 июля в 10:56, ред.
    Я очень сомневаюсь что у Черчесова вообще есть какое бы то ни было видение игры... По-моему у него есть только индюшачья напыщенность и туча гонора ))
    Но а украинцам и так фартануло со Швецией, так что результат с англичанами закономерен)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    04 июля в 10:52
    Играли норм,на пределе,молодцы!
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ mihaluch (раскрыть)
    04 июля в 10:50, ред.
    А по факту что они показали? В группе такой же результат т.е если не выдумки УЕФА со Швецией уже не играли в 1/8 , а наши шведов ранее уверенно обыгрывали ) шведы по уровню это второй эшелон как и Россия с Украиной. Дания мотивирована из за Эриксона вот им и прёт . У Англии такие здоровые все футболисты как будто их комби кормом кормят)))
    Генадий Павлович
    Генадий Павлович
    04 июля в 10:49
    Видно что мастер своего дела, огородил своих игроков, не то что наш усатый грязный черкаш...

    Шева сразу после чемпионата будет нарасхват в топ 5 лиг тренером.
    ДАША Д
    ДАША Д
    04 июля в 10:34
    И так прыгнули выше головы.
    Gahi
    Gahi
    04 июля в 10:23
    Если в целом оценивать выступление сборной Украины на Чемпионате Европы, то можно смело поставить команде четвёрку. Даже в четвертьфинале команда в первом тайме смотрелась неплохо временами, контролировала мяч и даже создала несколько моментов у ворот соперника. Но во втором тайме класс Английской сборной сказался и они довели игру до победы. Андрей Шевченко смог  добиться от команды максимум её возможностей и показать на что молодая команда ещё способна, чтобы прогрессировать, но для этого нужны ещё условия и конкурентная борьба за место в сборной среди футболистов. Английская сборная ждала 25 лет, чтобы сыграть в очередной раз в полуфинале, у сборной Украины была возможность сделать это  впервые уже сейчас, но видимо нужно ещё  немного времени, чтобы добиться нового успех в истории национальной команды на Чемпионатах Европы. Желаем команде Украины по футболу не ждать 25 лет как Англичане, а намного раньше пробиться в полуфинал очередного Чемпионата Европы. Удачи 
    Cules2013
    Cules2013
    04 июля в 10:20
    Да, Кривцов сломался, а во втором тайме англичане поджали, и центр обороны посыпался. Видно было, что по антропометрии и опыту просто нет у украинцев сейчас хороших защитников. При этом, не вижу ничего позорного в разгроме. У Украины были моменты забить, были удары в створ ворот, до последних минут матча команда держала свой стиль и структуру игры. Никто не бросил играть и не опустил руки.
    С учётом всех проблем, Шевченко выжал максимум из этой команды. И его видение игры - современное, европейское, а не архаичное, как у Черчесова.
    Cat01
    Cat01
    04 июля в 10:19
    Такие игроки всем нужны
    Legend 6
    Legend 6 ответ mihaluch (раскрыть)
    04 июля в 10:08
    От перестановки слагаемых сумма не поменялась.
    Наши лучше играли на ЧМ, а это почти та же команда, на некоторых позициях(по моему мнению) игроки сейчас даже лучше. Проблема по ходу в мотивации. Ну и пастух их по моему зажимает.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    04 июля в 10:06
    Где же их столько набрать
    Союзник противников
    Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
    04 июля в 09:58
    По 0-4??? Да,не дотянули до этой цифИри,в отдельно взятом матче!
    Союзник противников
    Союзник противников
    04 июля в 09:57
    Психология всё та же,что у мостовых.Правда,тут намёк на ставку,связанную с силой внутреннего чемпионата.А пока у них в чемпионате две команды,а у нас вообще одна-слаженная команда топ-менагеров ГАЗПРОМА.
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