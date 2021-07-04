Шевченко: «Сборной нужны футболисты, которые играют в топ-5 лигах»

Рулевой сборной Украины прокомментировал вылет с Евро-2020.

У нас нет на сегодняшний момент таких крепких защитников, которые могли бы противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе.

Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров. Для того чтобы конкурировать с такими игроками, надо иметь футболистов, которые играют хотя бы в пяти топ-чемпионатах.

Я очень доволен тем, как команда выступила. Я поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, что они пытались играть в футбол.