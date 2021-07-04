Скалони: «Сложно найти игрока, который был бы на уровне Месси»

Главный тренер сборной Аргентины поделился мнением об уровне игры нападающего команды .

Я не знаю, устанет ли он от того, что все хвалят его каждый день. Я думаю, что лучшее, что может случиться с нами как любителями футбола, – чтобы Месси играл до тех пор, пока... Так долго, как только сможет. Не больше.

Даже соперники наслаждаются, когда он играет.

Есть ли на Кубке Америки игроки, сравнимые по уровню с Месси? Мы говорим о величайшем игроке всех времен. Сложно найти игрока, который был бы на уровне Месси.

Возможно, Неймар в какой-то момент был похож на него, но то, что делает Месси, то, что он делал, и то, что он будет делать, поражает.