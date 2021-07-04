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Скалони: «Сложно найти игрока, который был бы на уровне Месси»

04 июля 2021, 17:53

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об уровне игры нападающего команды Лионеля Месси.

Я не знаю, устанет ли он от того, что все хвалят его каждый день. Я думаю, что лучшее, что может случиться с нами как любителями футбола, – чтобы Месси играл до тех пор, пока... Так долго, как только сможет. Не больше.

Даже соперники наслаждаются, когда он играет.

Есть ли на Кубке Америки игроки, сравнимые по уровню с Месси? Мы говорим о величайшем игроке всех времен. Сложно найти игрока, который был бы на уровне Месси.

Возможно, Неймар в какой-то момент был похож на него, но то, что делает Месси, то, что он делал, и то, что он будет делать, поражает.

Недавно Месси обошёл Криштиану Роналду по количеству голов со штрафных.

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Кобася
Кобася
05 июля в 10:39, ред.
Действительно, для меня Роналду и Месси это Моцарт и Сальери. Оба высоких проффесионала, но если Роналду это трудяга - Сальери, который пришел к своему уровню тренировкой и практикой, то Месси безусловно Моцарт, талант от природы, все дается легко. И именно по этой причине Месси лучший игрок, из тех кто были или есть на сегодняшний день. Это природа (несмотря на проблемы его здоровья), это талантище, которые рождаются раз в сто лет.
зигзаг
зигзаг
05 июля в 02:40
Касильяс и пеналду тоже наслаждались его игрой )
njapdhqk7tb7
njapdhqk7tb7
04 июля в 23:50
Месси 6а самом деле лучший футболист всех времен и народов,такого игрока не было в Млечном Пути.
Per4ick
Per4ick
04 июля в 22:42
боже сколько же ненужных пафосных слов про величие от очередного физрука
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 20:26
Такого не скоро дождутся
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 18:46
Может в этот раз что-то выиграет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 18:04
Скорей невозможно,чем сложно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 18:03
Как с этим поспорить?
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