Бензема: «Благодарю Францию за тёплую реакцию после моего возвращения»

Нападающий сборной Франции и «Реала» Карим Бензема на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку после Евро-2020. Французская команда покинула турнир на стадии 1/8 финала.
Мне бы хотелось видеть нашу сборную Франции на вершине. Спасибо болельщикам за то, что они всегда верят в нас. Поражения и трудности заставляют нас преодолевать себя.
Это только отсрочка, мы вернемся сильнее.
Я также хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде, персонал и всю Францию за то, что приветствовали мое возвращение в сборную с такой теплотой.
Напомним, что Карим не выступал за сборную Франции почти 6 лет из-за скандала с Матье Вальбуэна. Недавно Бензема догнал Зидана в списке лучших бомбардиров сборной Франции.
И конкретно в матче, в котором проиграли и закончили выступление на Евро-2020, к нему никаких претензий!
И конкретно в матче, в котором проиграли и закончили выступление на Евро-2020, к нему никаких претензий!