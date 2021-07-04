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Бензема: «Благодарю Францию за тёплую реакцию после моего возвращения»

04 июля 2021, 22:16

Нападающий сборной Франции и «Реала» Карим Бензема на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку после Евро-2020. Французская команда покинула турнир на стадии 1/8 финала.

Мне бы хотелось видеть нашу сборную Франции на вершине. Спасибо болельщикам за то, что они всегда верят в нас. Поражения и трудности заставляют нас преодолевать себя.

Это только отсрочка, мы вернемся сильнее.

Я также хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде, персонал и всю Францию за то, что приветствовали мое возвращение в сборную с такой теплотой.

Напомним, что Карим не выступал за сборную Франции почти 6 лет из-за скандала с Матье Вальбуэна. Недавно Бензема догнал Зидана в списке лучших бомбардиров сборной Франции.

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Все комментарии
minai
minai
04 июля в 23:41
Ну это вы разбирайтесь меж собой, вне ЧЕ.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
04 июля в 22:41
Интересно на Чм он сыграет?
STVA 1
STVA 1
04 июля в 22:31
Мастерство не пропьешь
beefs
beefs
04 июля в 22:25
Молодец, красиво вернулся, так держать...
Q-J-G
Q-J-G
04 июля в 22:24
Карим Бензема был лучшим в составе сборной Франции.
И конкретно в матче, в котором проиграли и закончили выступление на Евро-2020, к нему никаких претензий!
VeniaminS
VeniaminS
04 июля в 22:22
Сыграл неплохо на ЕВРО.
25процентный клоун
25процентный клоун
04 июля в 22:22
Жаль мы не увидели вас против испашек, евро потеряло от этого
Ironigor
Ironigor
04 июля в 22:19
ЗМС ФРАНЦИИ !!!)))
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