Бензема: «Благодарю Францию за тёплую реакцию после моего возвращения»

Нападающий сборной Франции и «Реала» на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку после Евро-2020. Французская команда покинула турнир на стадии 1/8 финала.

Мне бы хотелось видеть нашу сборную Франции на вершине. Спасибо болельщикам за то, что они всегда верят в нас. Поражения и трудности заставляют нас преодолевать себя.

Это только отсрочка, мы вернемся сильнее.

Я также хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде, персонал и всю Францию за то, что приветствовали мое возвращение в сборную с такой теплотой.