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Моуриньо: «Англии было слишком легко в матче с Украиной»

04 июля 2021, 21:23
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мыслями о победе Англии над Украиной (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.

Англии было легко против Украины. Слишком легко. Конечно, это было хорошее выступление Англии, и они облегчили себе задачу, но, как я и ожидал, проблем тут и не должно было возникнуть.

Англия всегда вела игру и могла победить 5:0. У них вообще не было никаких проблем. У них не было травм, не было дисквалификаций.

А теперь они в полуфинале. Им будет сложнее, так как Дания намного лучше Украины, но Англия сильна, играет хорошо и уверенно.

Отметим, что сборная Англии впервые в своей истории не пропустила в 7 матчах подряд.

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Все комментарии
dok66
dok66
05 июля в 17:01
Украина и Англия слишком разные весовые категории . И Украина поплатилась за непонимание этого . А Маур прав в том , что Англия легко эти воспользовалась
SAFqwer
SAFqwer ответ Пепс (раскрыть)
05 июля в 15:30
    SAFqwer
    SAFqwer ответ 112910415 (раскрыть)
    05 июля в 15:29
    У датчан нет шансов, как и у хохлов...
    Союзник противников
    Союзник противников
    05 июля в 11:20
    Уделают датчан,хотя к инглезам никаких симпатий не испытываю;это просто трезвая оценка потенциала,заложенного в команде.
    Пепс
    Пепс
    05 июля в 11:15
    Ну нельзя ж столько фартить постоянно... Че там Украина вылезла с 3 места из слабейшей группы Евро... Поменялась б группами с нашими, получила б тоже самое и давно сидела б дома. Кто там шумел, что они сильнее наших? Да ничем... С Англией на поле были такие же зашуганные кролики...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    05 июля в 09:35
      112910415
      112910415
      05 июля в 07:37
      А с датчанами игра может оказаться равной
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      05 июля в 06:16
      Даже очень легко, без особых усилий сделали 4-0, хотя могли и дальше куражиться.
      болельщик из Хакасии
      болельщик из Хакасии
      05 июля в 05:15
      Если Англия сыграет, как против Германии, то у датчан шансов мало. Я думаю шансы 60 на 40. Все решит футболист с фамилией Автогол 😄
      Ислам0926
      Ислам0926
      05 июля в 00:52
      Последние 2 игры в лиге наций Дания выйграла в гостях и дома сыграла вничью с Англией так что легкой прогулки не будет
      777dimon86
      777dimon86
      05 июля в 00:45
      Англия хороша, по составу мощная, игроки все молодые и быстрые, а прогматичный стиль не даёт распылять силы когда это не надо, в начале турнира прогнонозировал финал Франция - Англия, французские звезды заинтрижились и пролетели, а Англия как предполагал уверено движется к финалу, с сеткой им конечно фортануло, Дания их не остановит, хотя многие ей сыпят комплименты, но я не увидел ничего особенного, что наших обыграли - это не показатель, и то не без везения, забей наши один из своих моментов в первом тайм, вряд ли бы и они выиграли, Уэльс крепкая команда, но удобный соперник для Дании, Чехи симпатичная крепкая команда, но тоже не выдающаяся команда, моё мнение что Дании просто везёт пока, как и Украинцам фортануло дважды - с выходом из группы и с соперником в 1/8. При определённой доле везенья наши могли бы тоже так же выступить.
      Capral
      Capral
      04 июля в 23:32, ред.
      Маур молодец, быстро и чётко, еще до игры предсказал скакунчикам итог. Сразу видно- ЛИЧНОСТЬ!!!!!!!
      qkbxk4wwq5gv
      qkbxk4wwq5gv
      04 июля в 23:29
      Конечно, не так легко как португеям, завидуй молча) Позвонил бы лучше капитану, успокоил 🤷‍♀️
      Брулин
      Брулин
      04 июля в 22:30
      С командами Моуриньо последние лет 5 тоже проблем нет.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      04 июля в 22:25
      Будем посмотреть и за Италию поболеть!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      04 июля в 22:21
      Голы у Англии однотипные, датчане им верх перекроют и досвидания
      Q-J-G
      Q-J-G
      04 июля в 22:11
      Англии будет слишком легко в матче с Украиной
      И
      Англии было слишком легко в матче с Украиной

      Две большие разницы, в первом случае, дающий интервью, разбираясь в футболе, предсказывает итог матча...
      Во втором, "задним умом крепок"..... Как и многие, многие, многие....

      Если ты топ-тренер, предскажи результат, накануне матча...
      Если "задним умом крепок", промолчи...
      Zenit_84
      Zenit_84
      04 июля в 22:06
      ОТдохнули перед полуфиналом
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      04 июля в 22:04
      sir_Alex
      sir_Alex
      04 июля в 22:01
      Надо было Шеве самому выходить на поле)))
      particular
      particular
      04 июля в 21:44, ред.
      Удобно комментировать победные поединки...
      Возможно, под его руководством, у римлян будет так же всё легко и просто..:))
      УЕСКА
      УЕСКА
      04 июля в 21:44
      Это был самый легкий матч Англии на Евро.
      VAN ARM
      VAN ARM
      04 июля в 21:36
      это слишком просто))) посмотрим как разложат рому)))))
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      04 июля в 21:33
      Пролетел Маур ...
      Видно поствил ставочку на хохлов ...
      И тут такой просер !
      НИКИТА ТАРАСОВ
      НИКИТА ТАРАСОВ
      04 июля в 21:26
      Легко, не легко, а разложили хвастунов на молекулы не напрягаясь
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