Моуриньо: «Англии было слишком легко в матче с Украиной»

Главный тренер «Ромы» поделился мыслями о победе Англии над Украиной (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.

Англии было легко против Украины. Слишком легко. Конечно, это было хорошее выступление Англии, и они облегчили себе задачу, но, как я и ожидал, проблем тут и не должно было возникнуть.

Англия всегда вела игру и могла победить 5:0. У них вообще не было никаких проблем. У них не было травм, не было дисквалификаций.

А теперь они в полуфинале. Им будет сложнее, так как Дания намного лучше Украины, но Англия сильна, играет хорошо и уверенно.