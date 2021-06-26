Кокорин может покинуть «Фиорентину» летом

Источник сообщает, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб этим летом.
Утверждается, что на российского форварда претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.
Итальянский клуб не против отпустить 30-летнего российского футболиста, но только за адекватную сумму.
Ранее стало известно, что трансферная стоимость Кокорина упала на 1 млн.
Или вопрос в какое лето?
Или вопрос в какое лето?
А теперь - кто последний - тому и му@охаться...
А теперь - кто последний - тому и му@охаться...
Неужели, кто -то ещё "наступит" на одни и те же "грабли", в третий раз...?
Если да, то А.Кокорину покровительствуют "тёмные" силы!
Неужели, кто -то ещё "наступит" на одни и те же "грабли", в третий раз...?
Если да, то А.Кокорину покровительствуют "тёмные" силы!