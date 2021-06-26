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Кокорин может покинуть «Фиорентину» летом

сегодня, 11:56

Источник сообщает, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб этим летом.

Утверждается, что на российского форварда претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

Итальянский клуб не против отпустить 30-летнего российского футболиста, но только за адекватную сумму.

Ранее стало известно, что трансферная стоимость Кокорина упала на 1 млн.

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Все комментарии
steelhead
steelhead
сегодня в 14:07
При Капелло к игре Кокорина вопросов не было. Совпадение?
Мага Шульман
Мага Шульман ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:54
Только так.
memphis
memphis
сегодня в 13:33
Дальше в Барсу?
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:31
Адекватная сумма будет зависеть от количества выпитого, трезвый мозг не адекватно реагирует на эту сделку !!!)))
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 13:21
Блуждающий или заблудший ... Может Валера подберёт?!.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:17
Кокорин объездил всю Москву, остался только ЦСКА. Был бы свободным агентом взяли бы, теперь будут ждать его бесплатным.
Q-J-G
Q-J-G ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 13:10
Многие хотели бы блуждать по пути Кокорина, за его зарплату)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:58
Там, видимо, с переводом напутали. В оригинале говорилось так: Фиорентина готова отдать Кокорина с адекватной суммой доплаты тому, кто его возьмёт.
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 12:51
в спартак возьмут..... он больше нигде не нужен.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:51
Да уж, выдающаяся зарубежная карьера получилась у Кокоши! Есть чем гордиться! Шикарные апартаменты, отдых на лучших курортах мира, крутые тачки, большая зарплата, а главное и работать то почти и не пришлось за всё это! Учитесь!
Tostao
Tostao
сегодня в 12:44, ред.
Ну не хочет человек напрягаться в этих европах, не хочет! Толи дело в России, там приголубят, отвалят бабла и опять спокойно можно лечиться.
Tostao
Tostao
сегодня в 12:42
Блуждающий форвард во всех отношениях.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 12:35
В Белгород поедет, за зону играть
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:33
Уже сделали из него суперфорварда? На повышение уйдет?
Prichal
Prichal
сегодня в 12:32
Может пригодиться и цска, помогать Заболотному.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:31
Обратно в спартак.
Cremen
Cremen
сегодня в 12:29
Вернется в родной спартак.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:26
Бедолага!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:25
В Америке это называется " ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА " . ))))))))
cska1948
cska1948 ответ Мага Шульман (раскрыть)
сегодня в 12:22
Видимо, адекватная сумма означает: кому сколько не жалко!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:20
Конечно может,серия А уже на коленях пред КоКо)))
Мага Шульман
Мага Шульман ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:19
Так в том-то и дело, что никто этого не знает.
People Funny
People Funny
сегодня в 12:16
Так лето давно уже в разгаре, что он тянет до сих пор.
Или вопрос в какое лето?
cska1948
cska1948
сегодня в 12:16
А адекватная сумма, это СКОЛЬКО?
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:16
Только Зенит...в родную гавань)...
particular
particular
сегодня в 12:15
Об адекватных суммах надо было италикам перед покупкой думать...
А теперь - кто последний - тому и му@охаться...
Землянин
Землянин
сегодня в 12:13
Продающий надежды 🎃
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:10
Интересно, кто может на него позариться
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:09
Спартак хочет вернуть своего заблудшего форварда
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:08
"Спартак", "Фиорентина", кто следующий...???

Неужели, кто -то ещё "наступит" на одни и те же "грабли", в третий раз...?
Если да, то А.Кокорину покровительствуют "тёмные" силы!
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