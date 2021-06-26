Кокорин может покинуть «Фиорентину» летом

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сегодня, 11:56

Источник сообщает, что нападающий «Фиорентины» может покинуть клуб этим летом.

Утверждается, что на российского форварда претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

Итальянский клуб не против отпустить 30-летнего российского футболиста, но только за адекватную сумму.

Ранее стало известно, что трансферная стоимость Кокорина упала на 1 млн.